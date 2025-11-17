Làm rõ 162 hồ sơ mỹ phẩm liên quan chuỗi thẩm mỹ Mailisa

TS Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, cho biết: Tính từ năm 2018 đến nay, tổng cộng có 162 hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm do MK Skincare nộp và được cấp số tiếp nhận. Trong đó, 81 phiếu tiếp nhận hiện còn hiệu lực.

Đáng chú ý, có 32 sản phẩm mang thương hiệu Doctor Magic được cấp phép giai đoạn 2018–2019. Từ năm 2020 trở lại đây, doanh nghiệp tiếp tục nộp hồ sơ công bố khoảng 100 sản phẩm nhập khẩu khác. Hiện Cục Quản lý Dược đang tiếp tục rà soát hồ sơ và yêu cầu đơn vị chuyên môn báo cáo, tổng hợp thêm tài liệu.

Liên quan đến việc người dùng phản ánh không thể tra cứu thông tin sản phẩm Doctor Magic trên hệ thống dịch vụ công, đại diện Cục Quản lý Dược giải thích: do lỗi kỹ thuật khiến dữ liệu bị gián đoạn hiển thị, không phải do mất hồ sơ. Hiện đơn vị này đang phối hợp các bên liên quan để khắc phục sự cố.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare được thành lập năm 2017, do ông Hoàng Kim Khánh – chồng bà Phan Thị Mai (người đứng đầu hệ thống Mailisa) làm chủ sở hữu kiêm tổng giám đốc.

Trong quá trình hoạt động, các sản phẩm mang thương hiệu Doctor Magic như kem dưỡng, chống nắng, sữa rửa mặt, tẩy tế bào chết… thường xuyên được quảng bá, livestream bán hàng trên mạng xã hội bởi hệ thống Mailisa. Các sản phẩm này được giới thiệu là nhập khẩu chính hãng, có giá bán từ 2–2,5 triệu đồng/bộ, với lời quảng cáo là "thương hiệu ra đời tại Hong Kong", nhưng nhãn sản phẩm lại thể hiện được gia công tại Guangzhou YRM Biotechnology (Quảng Châu, Trung Quốc).

Trên các nền tảng mạng xã hội, bà Phan Thị Mai từng nhiều lần tuyên bố “bán cả container”, với số lượng tiêu thụ rất lớn nhưng vẫn không đủ hàng cung ứng.

Dù có hệ thống chi nhánh rộng khắp, chuỗi Mailisa từng nhiều lần bị xử phạt. Tháng 1-2023, Thanh tra Sở Y tế TPHCM xử phạt 160 triệu đồng, đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh 18 tháng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, bao gồm cung cấp dịch vụ không phép và quảng cáo khi chưa được cấp phép.

Trước đó, từ ngày 13-11, lực lượng chức năng thuộc Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhiều cơ sở của Mailisa tại các địa phương như TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Ma Thuột… và tạm giữ nhiều tài liệu để phục vụ công tác điều tra.