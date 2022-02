Vì sao tập thể dục tốt cho 'chuyện ấy'? 5 lý do ít ai biết

Chúng ta vốn đã biết rằng tập thể dục giúp tăng cường sức khỏe thể chất. Nhưng bạn có thể chưa biết rằng tập thể dục cũng rất quan trọng đối với sức khỏe tình dục.



Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, 45% nữ giới và 31% nam giới Mỹ mắc phải một dạng rối loạn chức năng tình dục nào đó. Hai trong số các nguyên nhân phổ biến là căn bệnh béo phì và thói quen lười tập luyện thể dục thể thao.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Tình dục (The Journal of Sexual Medicine) cho thấy nam giới có vòng bụng lớn hoặc chỉ số BMI cao có nguy cơ bị rối loạn cương dương cao hơn 50% so với những người có các chỉ số bình thường. Trong khi đó, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học về béo phì Obesity, khoảng một nửa số phụ nữ mắc căn bệnh này gặp phải các vấn đề khi “quan hệ”, cũng như suy giảm ham muốn ‘chuyện ấy’.

Ít vận động có thể là một yếu tố gây rối loạn chức năng tình dục. Ảnh minh họa

Ngược lại, theo một nghiên cứu khác năm 2021 được công bố trên Tạp chí Y học Tình dục, những người phụ nữ dành 6 giờ để tập luyện thể chất mỗi tuần thỏa mãn hơn về chuyện “giường chiếu” so với những người không luyện tập. Những người luyện tập thể chất cũng có mức độ ham muốn, kích thích, bôi trơn và cực khoái cao hơn đáng kể.



Tiến sỹ Karyn Eilber là bác sĩ tiết niệu tại Trung tâm Y tế Cedars-Sinai của Los Angeles, đồng thời là một chuyên gia về sức khỏe tình dục. Vị bác sĩ này chia sẻ: “Chúng ta phải coi đây là một vấn đề ảnh hưởng tới sức khỏe tổng thể và hạnh phúc của một người và phải giải quyết nó triệt để. Tuy nhiên, xã hội vẫn có cái nhìn kỳ thị về chuyện này.”

Quan hệ tình dục là một phần thiết yếu trong đời sống con người, mục đích của nó không chỉ nằm ở việc duy trì nòi giống. Đời sống tình dục viên mãn có tác động tích cực đến sức khỏe tâm sinh lý, gia tăng chất lượng cuộc sống và gắn kết tình cảm lứa đôi. Nhiều nghiên cứu cũng đã chứng minh rằng quan hệ tình dục và những cử chỉ âu yếm là nền tảng giúp lứa đôi có được cảm giác được thấu hiểu, chăm sóc và chấp nhận. Đó là nền tảng gây dựng cuộc sống vợ chồng viên mãn, hạnh phúc.

Nhu cầu 'yêu' ở những người tập luyện thể chất cao hơn đáng kể so với những người khác. Ảnh minh họa

Tăng tuần hoàn máu

Tất cả các bài tập thể dục phổ biến như đạp xe, chạy bộ, bơi lội… đều làm tăng tuần hoàn máu và giúp hệ tuần hoàn khỏe mạnh. Lưu lượng máu dồi dào chính là chìa khóa giúp “cậu nhỏ” cương cứng và bôi trơn âm đạo, từ đó tạo nên cảm giác hưng phấn khi “lâm trận”.

Tăng sức bền khi “quan hệ”

Bạn hoạt động thể chất càng nhiều thì cơ thể bạn càng bền bỉ, dẻo dai. Đây là một yếu tố quan trọng để có những giây phút thăng hoa vì “quan hệ” thực chất là một hoạt động đốt cháy năng lượng. Trung tâm y tế danh tiếng của Mỹ - Mayo Clinic - tiết lộ một lần “lên đỉnh” tiêu hao năng lượng tương đương với leo hai hoặc ba vòng cầu thang. Theo một nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, "lâm trận" nửa giờ có thể đốt cháy 125 calo đối với nam giới và gần 100 calo đối với nữ giới, tương đương năng lượng tiêu hao khi đi bộ với tốc độ 4,8 km/h.

Tự tin hơn vào cơ thể của mình

Cơ thể bạn sẽ gọn gàng, săn chắc hơn khi bạn luyện tập thể dục thể thao thường xuyên. Khi đó, bạn sẽ tự tin hơn vào cơ thể mình. Tiến sĩ Eilber từ Trung tâm Y tế Cedars-Sinai cũng đã nói rằng: “Không có gì quyến rũ hơn sự tự tin.”

Thật vậy, một nghiên cứu năm 2019 được công bố trên tạp chí Journal of Personality cho thấy phụ nữ thích “yêu” những người đàn ông tự tin, dù là sự tự tin sẵn có trong cơ thể hay qua rèn luyện.

Giảm áp lực, căng thẳng

Sự căng thẳng, lo lắng hoặc chán nản có thể làm giảm ham muốn tình dục. Theo một nghiên cứu thực hiện năm 2018 được công bố trên Tạp chí Tâm thần học Ấn Độ, trầm cảm thường có mối liên hệ với các vấn đề về chức năng tình dục. Trầm cảm càng nặng thì các vấn đề này càng tệ, trong đó có tình trạng giảm ham muốn và hài lòng khi làm “chuyện ấy”.

Luyện tập thể chất là liệu pháp tuyệt vời giúp đánh bay căng thẳng, lo lắng và trầm cảm, phục hồi ham muốn tình dục. Hiện nay đã có bằng chứng cho thấy thuốc chống trầm cảm ảnh hưởng tiêu cực đến ham muốn tình dục. Do đó có thể nói luyện tập thể dục là một liệu pháp lợi cả đôi đường: vừa giúp bạn tránh xa thuốc chống trầm cảm, vừa giúp hồi sinh ham muốn tình dục của bạn.

Trầm cảm thường liên quan đến các vấn đề về chức năng tình dục. Ảnh minh họa

Cải thiện sức khỏe tổng thể

Sức khỏe của bạn sẽ được cải thiện đáng kể nếu bạn luyện tập thể dục thể thao đều đặn. Luyện tập thể chất có thể giúp ngăn chặn những bệnh lý nghiêm trọng như huyết áp cao và tiểu đường. Việc sử dụng thuốc điều trị những căn bệnh này đôi khi còn làm giảm hưng phấn của bạn khi “lên đỉnh”. Hai căn bệnh này còn có thể phá hủy các động mạch siêu nhỏ của “cậu nhỏ”, gây rối loạn cương dương. Trên thực tế, rối loạn cương dương thường là một trong những tác dụng phụ đáng chú ý đầu tiên của bệnh cao huyết áp và tiểu đường.

(Nguồn: CNN)

https://soha.vn/lam-dieu-nay-moi-ngay-khong-chi-giup-ban-khoe-hon-ma-con-sung-man-hon-khi-lam-tran-20220220155448113.htm