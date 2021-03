Làm căn cước công dân gắn chip trên ôtô lưu động: 'Ra khỏi hẻm là làm được ngay'

Công an nhiều quận, huyện ở TP.HCM đang đẩy nhanh việc cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho người dân. Để tăng cường hỗ trợ cho công an các đơn vị cơ sở, Công an TP.TP.HCM đã trang bị hai xe chuyên dụng (30 chỗ ngồi) cấp CCCD lưu động, phân công và bố trí đầy đủ cán bộ, chiến sĩ và trang thiết bị để thực hiện ngay trên xe.