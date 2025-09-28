Chỉ cần vài cú nhấp chuột trên ứng dụng, chiếc xe điện chậm rãi dừng lại bên ngoài khu vực hàng hóa của Tegel, sân bay cũ của thủ đô Berlin. Không có ai cầm lái, nhưng khi một hành khách bước vào, một giọng nói vang lên: “Tôi là Bartek, hôm nay tôi là tài xế của quý khách. Vui lòng thắt dây an toàn và chúng ta có thể lên đường”. Chiếc xe phát ra tiếng leng keng thân thiện, sau đó di chuyển đến đường băng cũ, thực hiện một thao tác trơn tru quanh một tuyến đường được đánh dấu bằng các cọc tiêu giao thông.

Đây không phải là chiếc xe không người lái thông thường. “Bartek” không phải là giọng nói tự động của chiếc robot taxi mà là của anh Bartek Sztendel, một người đàn ông đang ngồi cách đó vài trăm mét tại một trạm lái xe từ xa. Trên chiếc ghế da lưng cao, anh điều khiển chiếc xe bằng cách nhấn bàn đạp chân và xoay vô lăng, đồng thời theo dõi quá trình lái xe trên ba màn hình lớn phía trước, được ghi lại bởi bốn camera kín đáo trên nóc xe. Tai nghe cung cấp cho anh âm thanh từ bên trong và bên ngoài xe, và các cảm biến thậm chí còn cho phép anh cảm nhận được mọi va chạm trên đường.

Anh Sztendel làm việc cho Vay , một công ty công nghệ lái xe từ xa được thành lập tại Berlin vào năm 2018 với mục tiêu cách mạng hóa phương tiện di chuyển tại các thành phố châu Âu. Lục địa này vẫn chưa đón nhận taxi robot tự lái, vốn đã rất phổ biến trên đường phố San Francisco và Thượng Hải. Nhưng Vay hy vọng rằng những chiếc xe điều khiển từ xa của họ sẽ sớm mang đến cho người dân Berlin cơ hội đặt xe thuê, được tài xế từ xa chở đến tận nơi, hoặc tự lái đến nơi họ muốn - để lại việc đỗ xe phức tạp cho tài xế từ xa. Người dùng ứng dụng sẽ trả tiền theo phút cho chiếc xe điện của họ với mức giá mà, theo Vay, chỉ bằng khoảng một nửa chi phí của dịch vụ taxi hiện tại.

Ông Thomas von der Ohe, giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Vay, đã sử dụng Las Vegas làm nơi thử nghiệm dịch vụ và dự kiến sẽ sớm ra mắt tại Đức. Thành phố của Mỹ “đã có khuôn khổ pháp lý cần thiết”, ông von der Ohe, người tốt nghiệp ngành khoa học máy tính và kinh doanh tại Đại học Stanford (Mỹ), cho biết.

Anh Bartek Sztendel, một tài xế từ xa đang làm việc.

Ông Thomas von der Ohe, CEO của Vay, trước một chiếc xe điện của công ty.

“Chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo có thể đáp ứng mọi yêu cầu, từ kỹ thuật đến an toàn. Giờ đây, khi bối cảnh pháp lý đã sẵn sàng, chúng tôi đang rất háo hức”.

Mới đây, quốc hội Đức đã thông qua luật cho phép vận hành thương mại các phương tiện điều khiển từ xa tại các khu vực được phê duyệt trước, bởi những tài xế đủ điều kiện, từ ngày 1/12 năm nay. Việc này cho thấy sự sẵn sàng của quốc gia sản xuất ô tô lớn ở châu Âu trong việc thử nghiệm một công nghệ mới.

Ông von der Ohe cho biết, mục tiêu của ông là làm cho việc sở hữu ô tô cá nhân trở nên thừa thãi “bằng cách thuyết phục mọi người không mua chiếc xe thứ hai, hoặc thậm chí là chiếc xe đầu tiên”.

Bên cạnh các kỹ sư, tài sản quý giá nhất và cũng là chi phí lớn nhất của công ty chính là tài xế. Mặc dù đang thiếu hụt kỹ năng, việc thu hút nhân tài cho nghề mới này cho đến nay chưa phải là vấn đề. Nhiều kiểm soát viên được cho là đã được tuyển dụng từ Uber, cũng như từ các công ty taxi truyền thống hơn. Ông von der Ohe cho biết, các tài xế xe tải, những người đã chán việc lái xe đường dài và xa gia đình cũng nằm trong số những người đăng ký tham gia. “Mọi người coi đây là công việc của tương lai. Họ được nghỉ giải lao để đi vệ sinh và nghỉ trưa, được làm việc theo nhóm thay vì làm việc độc lập”, ông nói. Họ cũng được trả lương theo giờ, chứ không phải theo chuyến xe.

Anh Sztendel, đến từ Ba Lan, đã lái xe hàng trăm dặm trong nhiều tuần trước khi đủ điều kiện trở thành tài xế từ xa. Anh cho biết những người có kinh nghiệm chơi game có thể nhanh chóng nắm bắt các kỹ năng ban đầu cần thiết, mặc dù điều này không quan trọng bằng “khả năng giữ bình tĩnh và có ý thức mạnh mẽ về an toàn và trách nhiệm”. Anh cho biết, mình thích chơi các trò chơi đua xe trực tuyến, nhưng việc điều khiển một chiếc xe thật từ xa trên đường “thật sự rất phi thường”.

Ngẩng lên khỏi màn hình, anh giải thích rằng một nút màu đỏ lớn bên trái có thể được nhấn trong trường hợp khẩn cấp và sẽ khiến xe dừng lại ngay lập tức.