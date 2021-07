Lái xe ôm giúp nhầm tử tù mắc Covid-19: 'Tivi hiện mặt của tử tù vượt ngục, hắn giả bộ gọi điện'

Tử tù Nguyễn Kim An (26 tuổi, quê ở huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, bỏ trốn khỏi Trại tạm giam Chí Hòa vào ngày 13/7, đang bị mắc Covid-19. Công an TP HCM đã ra quyết định truy nã đối tượng An, sau đó bắt được hắn vào rạng sáng nay 16/7, trên địa bàn TP Thủ Đức.

Trong quá trình tên tử tù này lẩn trốn, hắn đã xin tài xế xe ôm cho ngủ nhờ một đêm.

Người tài xế "giúp nhầm" tử tù mắc Covid-19 vượt ngục là ông N.X.T. (56 tuổi, ngụ tại quận Thủ Đức).

Tài xế T. kể trên báo Pháp luật TP.HCM, chừng 22h hôm qua 15/7, sau khi giao hàng cho khách xong, ông đi qua đường Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức) thì thấy một người ăn xin ngồi trước mái hiên căn nhà, trong khi trời mưa. Thương tình nên ông quay xe ngược lại cho họ 10.000 đồng.

Khi đó có nam thanh niên (sau này được xác định chính là tử tù mắc Covid-19 vượt ngục) nhờ ông chở về quận Tân Bình. Người thanh niên năn nỉ và ông trông "mặt mày cũng tội nghiệp, trắng mập và lịch sự" nên giúp đỡ.

Tới khu vực ngã ba Hiệp Bình, nam thanh niên đổi ý, không về Tân Bình mà nhờ tài xế T. tìm giúp phòng trọ. Đối tượng An trình bày không có chứng minh thư và điện thoại, rồi xin ông T. cho ở nhờ qua đêm.

"Tôi nói với anh ta rằng tôi đã liều mạng khi cho người lạ vào nhà trong thời điểm dịch bệnh như thế này. Anh ta mới nói ‘chú đừng nghi ngờ con, nếu nghi ngờ thì chú có thể lục ba lô để kiểm tra nhưng ai mà kiểm tra làm gì đâu", tài xế T. kể với báo Pháp luật TP.HCM.

Tử tù trốn trại Nguyễn Kim An. Ảnh: Người lao động

Theo thuật lại của báo Tri thức trực tuyến, tài xế T. kể, sau khi "tử tù" ăn uống, tắm rửa xong, hắn cùng ông và hai con của ông xem tivi. Bất ngờ, đúng lúc này trên tivi phát bản tin về tên tử tù mắc Covid-19 bỏ trốn khỏi Trại tạm giam Chí Hòa.

Ông T. quay sang nhìn nam thanh niên thì hắn liền quay lưng rồi hướng mặt đi nơi khác.

"Tôi thấy nam thanh niên cao chỉ 1,6 m và chân đi bình thường chứ không như tivi nói người này cao 1,63 m, chân đi khập khiễng. Dù tôi không hỏi nhưng nam thanh niên vẫn giả lơ, rồi liên tục gọi điện thoại cho ai đó", nguồn trên dẫn lời tài xế T.

Theo lời tài xế này, thời điểm đó ông không mấy nghi ngờ nam thanh niên mình cho ở nhờ lại là tử tù, nhưng vẫn cảnh giác vì nhà có hai con nhỏ. Ông cẩn thận khóa cửa cuốn bằng remote.

Ngay sau đó, nam thanh niên viện lý do có bạn lái ô tô tới đón nên rời đi. Ông T. còn đứng ở đường chờ xem có ai tới đón thanh niên này không, nhưng chỉ thấy người này đi bộ trên đường đến khi mất hút.

Cảnh sát sau đó vào và cho ông biết nam thanh niên ở nhà ông là tử tù vượt ngục Nguyễn Kim An.

"Tôi và vợ ly hôn, bản thân nuôi 3 con nhỏ, trong đó có một đứa bị tự kỷ. Do dịch Covid-19, tôi không chạy khách được nên chuyển qua giao hàng, nhưng giờ phải cách ly nên cuộc sống sắp tới rất khó khăn", tài xế T. tâm sự trên báo Tri thức trực tuyến, đồng thời cho biết, việc giúp đỡ An ban đầu xuất phát từ lòng thương người của ông.

Được biết, kết quả xét nghiệm bước đầu của tài xế T. và hai con đều âm tính với SARS-CoV-2.

Ở một diễn biến khác, theo báo Thanh niên, Thượng tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết, cơ quan công an xác định tử tù Nguyễn Kim An không có đồng phạm giúp sức trong quá trình bỏ trốn.

Nguồn trên dẫn thông tin từ PC02 cho biết, trong thời gian lẩn trốn, tử tù An đi lang thang ở rất nhiều tuyến đường trong quận Tân Phú, quận 10. Camera an ninh ghi lại cảnh, tử tù An mặc áo thun đen, quần jeans, đeo khẩu trang đi bộ khập khiễng vì vết thương.

(Tổng hợp)