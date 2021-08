Lái xe lên núi ngắm cảnh, gia đình chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, 1 người không kịp nhảy ra vì lý do khó ngờ.

Sự việc mới xảy ra tại 1 điểm du lịch ở huyện Hòa Tĩnh, Tân Cương, Trung Quốc. Theo đó, một gia đình đã đi 1 chiếc ô tô con màu đỏ lên con đường cao tốc Duku ở Tân Cương. Vì muốn ngắm cảnh thung lũng bên dưới nên họ đã cho xe tới gần 1 vách núi.

Tuy nhiên không rõ có phải hệ thống phanh có vấn đề gì hay không, mà bỗng dưng chiếc xe lại lao về phía trước trong khi tài xế đã trèo ra khỏi xe và đang đứng bên ngoài nhâm nhi thứ đồ uống gì đó.

Chứng kiến cảnh tượng này, người đàn ông đã cố gắng kéo chiếc xe lại, nhưng không thành công. Người đàn ông này cũng hét lên cảnh báo, và 1 cậu bé đã mở cửa sau của xe và nhanh chóng trèo ra. Ngay sau đó, 1 phụ nữ cũng nhảy ra theo.

Đáng tiếc là 1 phụ nữ ngồi ở ghế trước, do mất thời gian mở dây an toàn và cũng có thể do cuống quá nên không kịp nhảy ra khỏi xe, vì thế đã cùng với chiếc xe lao xuống vách núi trong sự kinh hoàng của những người ở hiện trường.

Theo Cơ quan Quản lý Khẩn cấp huyện Hòa Tĩnh, người phụ nữ bị kẹt lại trong xe may mắn không thiệt mạng, nhưng bị thương nặng ở hông.



Dù chưa biết chắc sự cố xảy ra có phải do hệ thống phanh bị hỏng hay không, nhưng nó cũng là 1 lời cảnh báo cho nhiều du khách khác, đặc biệt là những người thích mạo hiểm để được thưởng thức thiên nhiên hay để có những bức ảnh đẹp.

Nên nhớ, khi lái xe đến bất kỳ đâu, khi dừng lại, phải về số ở chế độ dừng (N) hoặc đỗ (P), kéo phanh tay, lưu ý không dừng xe ở những nơi có địa hình dốc, nếu bắt buộc phải dừng, đỗ thì cần có vật cản (như 1 tảng đá chẳng hạn) để ở đằng trước hoặc sau bánh xe để đảm bảo an toàn.

Vụ tai nạn này xảy ra trong lúc hàng triệu người dân ở Trung Quốc đã bị buộc phải thực hiện giãn cách xã hội do sự xuất hiện của biến thể Delta nguy hiểm của virus Sars-CoV-2, nhưng 1 số người dân vẫn bất chấp lệnh giãn cách và lên đường đi du lịch.

Những thành phố lớn của nước này, bao gồm cả Bắc Kinh đã cho hàng triệu người dân xét nghiệm Covid-19 cũng như yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội, cách ly với các trường hợp liên quan.

Các quan chức cấp cao đã gặp gỡ, thống nhất sẽ áp dụng những biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt để bảo vệ thành phố này trước dịch Covid-19. Trung Quốc đã ra yêu cầu tạm dừng hoạt động các tuyến tàu hỏa, xe buýt cũng như hủy các chuyến bay tới những nơi đã xuất hiện các ca dương tính với Covid-19.

Ngoài ra du khách cũng bị cấm đến các khu du lịch trong đợt hè này - mùa du lịch cao điểm, và chỉ có 1 số những cá nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 và có việc quan trọng được phép đi lại.

