Lái xe buýt nhiễm SARS-CoV-2 đã lây cho vợ mới sinh con

Tối 29/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa ghi nhận 8 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.



Cụ thể, bệnh nhân N.T.L. (SN 1980, trú xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An). Bệnh nhân là F1 và là vợ của bệnh nhân H.T.C. (tài xế xe buýt) đã được công bố trước đó. Ngày 27/7, anh C. là F1 nhưng vẫn về thăm vợ con. Ngày 28/7, anh C. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 29/7, vợ anh C. có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SAR-COV-2.

Bệnh nhân P.V.T. (SN 1982. Công nhân. trú xã Nam Thanh, Nam Đàn). Bệnh nhân là F1 của 1 bệnh nhân đã được công bố trước đó. Ngày 21/7, anh T. cùng bạn đi ô tô cá nhân từ Bình Dương về đến Nghệ An. Bệnh nhân có 2 lần xét nghiệm âm tính. Lần 3 có kết quả dương tính với vi rút SARS - COV - 2.

Bên trong phòng xét nghiệm Covid-19 ở Nghệ An.

Bênh nhân N.T.H.T. (SN 1992. trú xã An Hòa, Quỳnh Lưu). Bệnh nhân là vợ 1 bệnh nhân đã được công bố trước đó. Ngày 21/7 – 28/7, bệnh nhân cùng chồng đến BVĐK Minh An để khám và nhập viện tại Khoa Sản để sinh. Sáng 29/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định dương tính với vi rút SARS-COV-2.

Bệnh nhân N.Đ.P. (SN 2013. trú xã Quỳnh Liên, Hoàng Mai). Bệnh nhân là F1 và là cháu của 1 bệnh nhân đã được công bố trước đó. Ngày 29/7, bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC làm xét nghiệm RT-PCR cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Bệnh nhân N.T.T. (SN 1992. trú xóm Đại Đồng, Quỳnh Liên, TX. Hoàng Mai). Bệnh nhân là F1 và là con 1 bệnh nhân đã được công bố trước đó.

Bệnh nhân B.T.L. (SN 2003. Học sinh. trú xóm Đại Đồng, Quỳnh Liên, Hoàng Mai). Ngày 19/7, bệnh nhân đến khoa Sản, BVĐK Minh An chăm dì sinh tại BVĐK Minh An. Ngày 21/7, bệnh nhân về Quỳnh Liên (Hoàng Mai). Ngày 23/7, bệnh nhân tiếp tục đi vào BVĐK Minh An rồi về trong ngày. Ngày 29/7, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SAR-COV-2.

Bệnh nhân T.T.M. (SN 1969, trú xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu). Bệnh nhân là F1 1 bệnh nhân đã được công bố trước đó.

Bệnh nhân T.T.N. (SN 1993 trú xã Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu). Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân đã được công bố trước đó.

Như vậy, tính đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 207 ca nhiễm SARS-CoV-2 ở 14 địa phương: TP Vinh: 90, Tương Dương: 23, Quỳnh Lưu: 25, Diễn Châu: 20, Yên Thành: 13, Kỳ Sơn: 10, Nam Đàn: 7, Quỳ Hợp: 5, Nghi Lộc: 4, Hoàng Mai: 6, Đô Lương: 1, Nghĩa Đàn: 1, Tân Kỳ: 1, Thanh Chương: 1.