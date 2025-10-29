Lại drama Pickleball Việt: "Chị chị em em" nhường điểm cho nhau để loại Quang Dương

Ở nội dung đôi nam nữ open diễn ra cuối tuần trước, Quang Dương cùng partner để thua hai trận ở vòng bảng, không còn quyền tự quyết tấm vé vào vòng trong. Trận đấu cuối cùng của bảng, cặp của Hằng Adam đối đầu Bá Trọng - Bình Rafa. Được biết cả ba tay vợt này đều chung một team của một nhà tài trợ, điều này khiến khán giả ngay đã đặt dấu hỏi về tính minh bạch của trận này.

2 tay vợt là những người bạn thân thiết chung team.

Trận đấu diễn ra rất bình thường cho đến khi cặp của Bình Rafa dẫn 6-3 và hai đội đổi sân. Trong thời gian nghỉ, Hằng Adam và Bình Rafa (2 đối thủ trong trận) lại có một cuộc trao đổi khá kỹ lưỡng. Sau khi trở lại, thế trận đảo chiều hoàn toàn, Hằng Adam cùng partner thắng ngược 11-9.



2 đối thủ trao đổi rất kỹ trong thời gian timeout.

Nhiều khán giả theo dõi trực tiếp tỏ ra bất bình, song tất cả vẫn chỉ dừng ở mức nghi ngờ. Mọi chuyện chỉ thực sự bùng nổ vào sáng thứ Hai, khi Hằng Adam lên tiếng trên trang cá nhân bằng 1 bài post khá dài với đại ý là: "Đây không phải dàn xếp tỷ số, mà chỉ là sự tôn trọng, nhường nhau giữa các đồng đội…"

Bài post trên trang cá nhân của Hằng Adam

Bài viết sau đó nhanh chóng được gỡ bỏ nhưng cộng đồng Pickleball thì đã kịp lưu về và chia sẻ rộng rãi trở thành chủ đề sôi nổi suốt từ đầu tuần.

"Dân mạng nhanh thật, không tha bài nào".

"Quả thanh minh đi vào lòng đất thực sự".

"Đọc xong không hiểu đây là bài thanh minh hay tự thú nữa".

"Bàn bạc công khai trên sóng trực tiếp, đúng là coi thường khán giả".

Hằng Adam ăn mừng sau khi được vào vòng trong

Sau khi loại Quang Dương ra khỏi vòng bảng, Hằng Adam cũng nhanh chóng dừng bước ở vòng sau.

Quang Dương và đồng đội phải dừng bước từ vòng bảng.

Câu chuyện rồi cũng sẽ kết thúc nhưng thực sự nếu muốn Pickleball Việt Nam phát triển đúng hướng thì điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần fairplay, sự tôn trọng đối thủ và trung thực trong thi đấu. Chỉ khi các tay vợt ra sân với trái tim trong sáng và công bằng, Pickleball Việt Nam mới có thể thật sự lớn mạnh.