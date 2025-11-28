Việt Nam là một trong những quốc gia có hệ thống di sản thế giới đa dạng và giàu giá trị bậc nhất khu vực, với tổng cộng 9 di sản trải dài từ Bắc vào Nam, thuộc cả ba loại hình văn hóa, thiên nhiên và hỗn hợp. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang tiến rất gần tới mốc mốc di sản thứ 10: Địa đạo Củ Chi, biểu tượng đặc biệt của lịch sử kháng chiến và tinh thần kiên cường bất khuất của dân tộc.

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng TP.HCM, hồ sơ đề cử Địa đạo Củ Chi hiện đang được gấp rút hoàn thiện trước khi gửi tới UNESCO xem xét. Lãnh đạo ngành văn hóa thành phố cho biết đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025, yêu cầu thu thập đầy đủ tài liệu khảo cổ, lịch sử, kiến trúc, đánh giá giá trị nổi bật toàn cầu và xây dựng phương án bảo tồn dài hạn. Việc này mở ra kỳ vọng rằng Việt Nam sẽ chính thức chạm mốc 10 di sản thế giới, tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ di sản quốc tế.

Nằm ở ngoại ô TP.HCM, Địa đạo Củ Chi được xây dựng từ thập niên 1940 và phát triển mạnh trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, trở thành một hệ thống đường hầm ngầm độc đáo có chiều dài lên tới khoảng 250 km. Cấu trúc địa đạo gồm nhiều tầng sâu, phòng họp, trạm y tế, kho lương thực, đường liên lạc và cả khu vực chiến đấu — tất cả đều được đào bằng tay trong điều kiện vô cùng khó khăn.

Theo các chuyên gia, điều khiến Địa đạo Củ Chi xứng đáng được công nhận là di sản thế giới nằm ở giá trị lịch sử – văn hóa – kỹ thuật độc đáo. Hệ thống địa đạo thể hiện khả năng tư duy chiến lược, sự sáng tạo vượt bậc và ý chí sinh tồn phi thường của quân dân Việt Nam. Đây không chỉ là dấu tích chiến tranh mà còn là minh chứng cho sức mạnh cộng đồng, cho tinh thần đấu tranh vì hòa bình — một giá trị nhân văn được UNESCO đặc biệt coi trọng.

Ngoài giá trị lịch sử, Địa đạo Củ Chi hiện là điểm đến du lịch nổi tiếng, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm. Tại đây, du khách có thể trực tiếp khám phá đường hầm, quan sát mô hình sinh hoạt của người dân trong thời chiến, xem trưng bày vũ khí – bẫy chông, thưởng thức khoai mì luộc và lắng nghe những câu chuyện chiến đấu đầy xúc động. Nhiều du khách quốc tế nhận xét địa đạo “hiếm có trên thế giới”, bởi quy mô và độ phức tạp của nó đến nay vẫn khiến nhiều nhà nghiên cứu bất ngờ.

DƯỚI ĐÂY, HÃY CÙNG KHÁM PHÁ 9 DI SẢN UNESCO CỦA VIỆT NAM VÀ ĐỊA ĐẠO CỦ CHI THEO MỘT GÓC NHÌN MỚI.