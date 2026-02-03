Kỳ tích: Cậu bé 13 tuổi bơi suốt 4 giờ giữa biển động để cứu gia đình bị cuốn ra xa bờ

Một sự việc sinh tồn nghẹt thở vừa xảy ra tại phía nam tây úc Australia, khi một thiếu niên 13 tuổi đã bơi gần 4 giờ ở vùng biển lạnh và nhiều sóng để tìm sự trợ giúp. Sau khi cả gia đình bị cuốn ra xa bờ trong chuyến vui chơi trên biển.

Theo truyền thông địa phương, sự cố xảy ra tại Geographe Bay, phía nam thành phố Perth. Gia đình đang sử dụng kayak và ván chèo thì bất ngờ bị gió mạnh đẩy ra xa. Khi nhận ra không thể quay lại bờ, tình huống nhanh chóng trở nên nguy hiểm.

Cậu bé cố gắng chèo kayak vào bờ nhưng chiếc thuyền nhỏ bị nước tràn vào. Không còn lựa chọn nào khác, thiếu niên quyết định nhảy xuống biển và bơi một mình để tìm người giúp đỡ. Trong điều kiện sóng mạnh và nhiệt độ nước thấp, cậu bơi liên tục trong nhiều giờ cho đến khi chạm được bờ.

Gia đình này bị mắc kẹt cách bờ biển 4km tại vịnh Geographe.

Nhờ lời báo động kịp thời, lực lượng cứu hộ biển nhanh chóng triển khai tìm kiếm. Mẹ và hai em của cậu bé được phát hiện đang bám vào một chiếc ván, trôi dạt cách bờ nhiều kilomet. Cả ba được đưa vào bờ an toàn trong tình trạng kiệt sức nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Chỉ huy đội cứu hộ gọi hành động của cậu bé là “phi thường”, nhấn mạnh rằng chính sự bình tĩnh và quyết tâm của thiếu niên đã giúp cứu sống cả gia đình. Cảnh sát địa phương cũng cho biết việc mặc áo phao đóng vai trò quan trọng trong việc giữ an toàn cho các nạn nhân trong suốt thời gian chờ cứu hộ.

Nhiều người ca ngợi cậu bé là biểu tượng của lòng dũng cảm. Đồng thời, giới chức cũng cảnh báo du khách cần thận trọng vì điều kiện biển có thể thay đổi cực nhanh, ngay cả tại những khu vực tưởng chừng an toàn.

Nguồn: SCMP