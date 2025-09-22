Kỳ lạ chuyện đời "chú Minh cô đơn": 32 năm chở che sinh viên, cuối đời vẫn không muốn thuê nhà trọ chỉ vì một lý do

Clip Di Anh

Người đàn ông kỳ lạ của Làng Đại học

Ở Làng Đại học TP.HCM, hầu như sinh viên nào cũng từng nghe thấy tên “chú Minh cô đơn” - người đàn ông dáng gầy, tóc bạc hoa râm, chạy chiếc xe ba gác tróc sơn với tấm bảng “chuyển đồ cho sinh viên - miễn phí”. Người đàn ông kỳ lạ này suốt mấy chục năm qua vẫn lặng lẽ bơm vá xe, chở đồ, dọn trọ cho sinh viên, bất kể sáng sớm hay đêm muộn.

(Ảnh: Di Anh)

Ông tên thật là Nguyễn Văn Ninh, 64 tuổi. Biệt danh “cô đơn” đến từ chính hoàn cảnh của ông: không vợ con, không nhà cửa, chỉ có niềm vui duy nhất là giúp người. “Tụi nó gọi riết thì tôi cũng quen, rồi tự lấy đó làm biệt danh luôn,” ông cười.

Ngồi bên chiếc xe ba gác, trong tay vuốt ve chú cún vàng cứ luôn ngoe nguẩy vui đùa, chú Minh nhớ lại:

“Tôi ở đây 32 năm rồi, từ hồi Đại học Quốc gia còn chưa có về đây. Hồi xưa chưa có sinh viên thì tôi bắt cướp, bắt cướp đầu tiên ở vùng này.

Vẫn liên tục có người hỏi thăm ông Minh (Ảnh: Di Anh)

Đôi bàn chân chai sần, cháy nắng

Sau này mấy trường mọc lên, tôi bắt đầu chở sinh viên. Lúc đầu thì chở tụi nó ra bến buýt, rồi dần dần ai gọi gì tôi cũng giúp hết. Không phải sinh viên ký túc xá đâu, sinh viên khắp nơi luôn, Quận 9, Bình Dương, Thủ Đức...”

Với ông, niềm vui đơn giản chỉ là được giúp người khác: “Chở người này, giúp người kia là vui rồi. Mình nghĩ giúp người ta thôi chứ không nghĩ trả ơn gì.”

"Sống được bao nhiêu năm nữa đâu, giúp được ngày nào thì giúp ngày đó"

Đêm 12/9 vừa rồi, chú Minh phải nhập viện cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vì bệnh tim và gan. Không người thân, không giấy tờ tùy thân, việc điều trị của ông gặp nhiều khó khăn. Nhưng khi tin ông nhập viện lan đi, chính những sinh viên từng được giúp lại tìm đến, quyên góp và động viên.

Được biết, tài khoản kêu gọi ủng hộ chi phí chữa bệnh đã tiếp nhận hơn 800 triệu đồng - gấp nhiều lần mục tiêu ban đầu. Tuy nhiên, ông Minh không muốn tiếp xúc đông người và ngại làm phiền những người đến thăm.

(Ảnh: Di Anh)

Khi xuất viện, dù sức khỏe vẫn còn yếu nhưng ông lại đã nhanh chóng quay về công việc thường ngày của mình. Người ta lại thấy ông ngồi trên chiếc ba gác quen thuộc, chiếc điện thoại bàn phím tím liên tục reo lên những cuộc gọi hỏi thăm.

“Tôi không biết mình từng giúp ai, nhưng người ta thì nhớ tôi. Nhiều đứa gọi điện, chạy ngang ghé vô mua chai nước đem tới. Lúc nằm viện tôi cũng đâu nghĩ gì, chỉ thấy đau người, sưng hoài thì vô viện nằm thôi, chứ đâu ngờ lan tỏa dữ vậy.”

Dù sức khỏe chưa hồi phục, ông vẫn từ chối nghỉ ngơi.

Chiếc điện thoại của ông vẫn liên tục nhận những cuộc gọi (Ảnh: Di Anh)

“Tôi ở trong bệnh viện không sao rồi nên về đây làm, hôm qua chở 2 cuốc xe liền. Tuổi xế chiều rồi, sống được bao nhiêu năm nữa đâu, giúp được ngày nào thì giúp ngày đó.” - ông Minh chia sẻ.

Số tiền được quyên góp, bên cạnh việc chữa bệnh, thay vì kế hoạch để có một cuộc sống tốt hơn, có thể thuê nhà trọ, ông Minh lại tính chuyện san sẻ:

“Tôi muốn mua gạo, mua quà cho mấy người già neo đơn. Thấy ai khổ quá thì cho họ 500 ngàn, 1 triệu vậy thôi. Nhiều người nói tôi cứ thuê nhà trọ ở đi, lo cho bản thân, nhưng tôi nghĩ nếu ở chỗ này thì tôi còn giúp được nhiều người hơn.”

(Ảnh: Di Anh)

Với sinh viên ở làng đại học, chú Minh chưa bao giờ thật sự cô đơn. Suốt mấy chục năm, ông luôn là người hiệp sĩ thầm lặng. Ông có thể không giàu, nhưng tình thương ông trao đi và nhận lại chắc chắn sẽ chẳng bao giờ là thiếu.