(KỲ ÁN) Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư mưu sát vợ gây chấn động dư luận - Kỳ 2: Cuộc điều tra bí mật

Như ở kỳ 1 Dân Việt đã đăng tải, cái chết của y tá Mai (tên nhân vật đã được thay đổi) là một cú sốc rất lớn cho những người thân của cô và cả hai bên gia đình. Trong đám tang của Mai, hình ảnh bác sĩ Vưu Hữu Chánh - Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư vật vã, khóc lóc ôm lấy quan tài vợ càng làm cho mọi người xót xa, không cầm được nước mắt.

Tuy nhiên, với Thiếu tướng Nguyễn Quang Phòng - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an, dường như linh tính nghề nghiệp của một người công an giúp cho ông nhận thấy rằng, cái chết của cô Mai có gì đó còn khuất tất, để rồi đến khi trở về đơn vị, ông đã đưa ra một quyết định bất ngờ…

Tội ác trong bóng tối



Quay trở về đơn vị là Đội Cảnh sát bảo vệ ngành y thuộc Bộ Công an, Thiếu tướng Phòng (khi đó là Đội trưởng) đã gọi một số cán bộ thân thiết trong đội của mình lên nói chuyện, nội dung là về những lời bàn tán của nhiều người trong đám tang y tá Mai.

Theo cảm nhận của Thiếu tướng Phòng thì chắc chắn phải có vấn đề gì thật sự bí ẩn, uẩn khúc phía sau cái chết của y tá Mai, mọi người mới bàn tán như vậy.

Đem nghi vấn này trao đổi với một số cán bộ trong lĩnh vực y tế chuyên về nhiễm trùng, truyền nhiễm, ông được biết việc chị Mai qua đời khá lạ, vì dù là vi trùng Escherichia Coli hay Samunela, thậm chí là vi trùng Vibrio gây tả đi nữa thì cũng không thể khiến chị Mai tử vong trong thời gian ngắn như vậy.

"Về nguyên tắc, mỗi người mất ở bệnh viện đều phải làm giải phẫu bệnh lý, xem nguyên nhân tử vong, nhưng khi hỏi về việc giải phẫu bệnh lý với chị Mai thì lại không có. Lý do - Vưu Hữu Chánh đã đến nói với Giám đốc bệnh viện rằng vợ tôi mới mất đã đau đớn lắm rồi, xin không mổ xẻ để toàn thân được yên lành" - Thiếu tướng Phòng kể.

Trong khi đó, Chánh vẫn tỏ ra vô cùng thương tiếc người vợ trẻ, ngày ngày mang hương hoa đến nghĩa trang Văn Điển. Mối nghi ngờ càng thêm, thúc giục Thiếu tướng Nguyễn Quang Phòng cùng đồng đội phải tìm ra lời giải đáp.

Kẻ sát nhân dưới "mác" người chồng hoàn hảo vẫn ngày ngày ra nghĩa trang thăm mộ vợ (ảnh minh họa). (Ảnh: T.L)

Tính toán mọi phương hướng, với cương vị là Đội trưởng, ông Phòng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ trong đội để thực hiện công tác điều tra với yêu cầu là mọi diễn biến phải hoàn toàn bí mật, không được để cho người thứ 3 hay biết.

Bắt đầu công tác điều tra, lực lượng công an thu thập những thông đến mối quan hệ của y tá Mai. Sau khi lên danh sách rồi sàng lọc kỹ lưỡng, lực lượng công an nhận thấy y tá Mai hoàn toàn không có bất cứ mâu thuẫn nào quá gay gắt, mối quan hệ của cô cũng chỉ bó gọn trong bệnh viện nên việc sàng lọc hết sức dễ dàng.

Lúc này, lực lượng điều tra tiếp tục đưa ra nhận định: Liệu có khả năng bác sĩ Chánh có nhân tình rồi lập mưu giết vợ? Tuy nhiên, các thông tin thu thập được cho thấy bác sĩ Chánh hoàn toàn không có người tình, cũng không có bất cứ dấu hiệu nào về việc này.

Hơn nữa, với những biểu hiện của bác sĩ Chánh tại đám tang thì khó có thể kết luận người này đã có âm mưu giết vợ. Công tác điều tra gần như đi vào ngõ cụt, hoàn toàn không có hướng khai thác mới.

Manh mối bất ngờ



Khoảng hơn 1 tuần sau đám tang của y tá Mai, một trinh sát trong Đội cảnh sát bảo vệ ngành y bất ngờ thu thập được một thông tin rất đáng ngờ. Đó là, khoảng gần 2 tuần trước khi y tá Mai đột ngột qua đời, bác sĩ Chánh có đến Đại học Y Hà Nội xin 3 gram chất axenic (còn được gọi là thạch tín). Đây là một chất độc, nhưng được dùng trong việc bào chế ra một số toa thuốc sử dụng trong điều trị bằng phương pháp Tây y.

Thông tin về bác sĩ Chánh xin thạch tín ngay lập tức được thông báo cho Thiếu tướng Phòng. Lúc này, Ban chuyên án mới có thể đưa ra nhận định, chị Mai đã bị chính chồng là Vưu Hữu Chánh đầu độc. Toàn bộ quá trình điều tra được đảo chiều trong phút chốc.

Đội cảnh sát bảo vệ ngành y xác minh được chính xác việc bác sĩ Chánh đã lấy 3 gram thạch tín. (Ảnh: T.L)

Trinh sát đã xin lại cuốn sổ ghi nhận và chữ ký của Chánh khi xin thạch tín. Tuy nhiên, trong lúc công tác điều tra đang diễn ra một cách bí mật thì một người làm việc tại Đại học Y Hà Nội đã nói cho bác sĩ Chánh biết việc lực lượng công an đã thu hồi cuốn sổ ghi lại việc xin thạch tín.

Trước thông tin này, Chánh đã đi trước một bước khi mời nhiều bạn bè thân thiết đến nhà ăn cơm và nói rằng công an đang nghi ngờ anh ta lấy thạch tín về giết vợ.

Chánh thề độc với bạn bè rằng anh ta có xin 3 gram thạch tín về chế thuốc, nhưng để trong túi áo đi đường rơi mất. Bạn bè Chánh chẳng mảy may nghi ngờ, chỉ sợ Chánh bị công an hỏi, rồi tình ngay lý gian có thể rơi vào vòng lao lý.

Những người bạn đã hiến kế, nếu công an có hỏi thì nói xin 3 gram thạch tín để điều chế thuốc thử nghiệm, rồi cho khỉ uống nhưng nay khỉ đã chết. Vưu Hữu Chánh lại hỏi, lỡ công an hỏi khỉ chôn ở đâu thì trả lời thế nào? Vì thế, một người trong nhóm mới mách nước nói rằng xin 3 gram thạch tín để chế dung dịch liqueur fowler điều trị cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, theo tỷ lệ thì với 3 gram thạch tín phải bào chế ra được 1/2 lít dung dịch liqueur fowler nên Chánh buộc phải xin cho đủ số lượng này để bù lại. Tuy nhiên, dung dịch liqueur fowler được quản lý rất chặt chẽ, việc sử dụng đều phải lưu lại tại hồ sơ giấy tờ cẩn thận nên nếu có sơ suất lộ ra, để xác minh nguồn gốc là không khó.

Chính vì thế, vấn đề lúc này lại được bác sĩ Chánh và nhóm bạn tính đến là nếu như lực lượng công an tìm ra việc đã đi xin liqueur fowler từ các bệnh viện khác thì sẽ phải giải thích thế nào?

Tính toán rất kỹ đường đi nước bước, cả đêm hôm đó bác sĩ Chánh cùng nhóm bạn đã tính toán các phương án để làm sao “hợp pháp hoá” được 3 gram thạch tín đã xin được từ Đại học Y Hà Nội. Cho đến gần nửa đêm, một kế hoạch hoàn hảo đã được đưa ra...

(Còn nữa...)

Kỳ 3: "Điệu hổ ly sơn"