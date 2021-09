Kỳ án cô gái trẻ bị sát hại dã man trong lần đầu về ra mắt nhà bạn trai

Thi thể nhét trong cống nước

Theo hồ sơ vụ án của CA tỉnh Nam Định, vào buổi sáng một ngày cuối tháng 11/2017, trong lúc đi thăm đồng, người dân sinh sống tại xóm 2 (xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu , tỉnh Nam Định) bất ngờ phát hiện một thi thể trong cống nước giữa cánh đồng.

Tiếp nhận tin báo, CA tỉnh Nam Định khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi bước đầu nhận định, nạn nhân là nữ giới, cao khoảng 1,6m, trong phổi có nhiều bùn đất, tử vong do bị ngạt nước cách thời điểm tìm thấy từ 10-20 ngày. Trong túi quần nạn nhân có 2 chiếc chìa khóa, không có giấy tờ tùy thân.

Ngoài ra, Công an chỉ thu được dấu vân tay một ngón cái, những phần còn lại đều đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh:CACC

Rất nhiều giả thiết được đưa ra, nhưng chứng cứ thu thập được tại hiện trường đều mong manh, mơ hồ. Những địa bàn lân cận khi cơ quan chức năng phát đi thông báo, đều không có thông tin về người mất tích. Quá trình điều tra có những thời điểm tưởng chừng đi vào ngõ cụt.



Tuy vậy, với tinh thần quyết tâm cao độ, Công an tỉnh Nam Định vẫn không ngừng rà soát, sàng lọc thông tin. Sau vài ngày xảy ra vụ việc, theo nguồn tin trinh sát báo về, cách thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân khoảng 10 ngày, trong lúc đi thăm đồng, một người dân phát hiện tiếng xe máy di chuyển tại khu vực gần hiện trường. Khi nhìn thấy ánh đèn pin, người điều khiển xe máy quay đầu di chuyển hướng khác.

Đây được xem là manh mối quan trọng, giúp cơ quan công an chuyển hướng điều tra và từng bước tháo gỡ nhiều nút thắt của vụ án.

Kẻ sát nhân lộ diện

Từ manh mối mới phát hiện, phạm vi các đối tượng tình nghi dần được CQĐT thu hẹp, chủ yếu tập trung vào những người đã ly hôn, có quan hệ phức tạp tại xã Hải Lộc và các địa bàn lân cận.

Sau nhiều ngày sàng lọc thông tin, cơ quan chức năng nhận thấy nổi lên đối tượng Vũ Đức Giang (SN 1988, trú tại xóm 1, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, Nam Định) có nhiều biểu hiện bất thường. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, Giang đã ly hôn vợ được 4 năm, hiện ở cùng bố mẹ và con gái 6 tuổi. Đối tượng này có nhiều mối quan hệ tình cảm phức tạp.

Cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Ảnh:CACC

Quá trình theo dõi Giang, cơ quan chức năng phát hiện đối tượng này thường xuyên sử dụng số điện thoại đứng tên chủ thuê bao một người đàn ông tên C. (trú tại tỉnh Hải Dương). Lần theo thông tin này, các trinh sát CA tỉnh Nam Định tiếp tục phát hiện ra manh mối quan trọng. Theo lời anh C. số điện thoại trên trước đó anh đã cho người bạn gái cũ sử dụng. Người phụ nữ anh C. nhắc tới là chị Nguyễn Thị H. (SN 1978, trú tại xã Hải Lý, huyện Hải Hậu), đang làm thuê tại một quán ăn tại TP. Hà Nội. Điều trùng hợp là chị H. cũng biến mất một cách đầy bí ẩn từ ngày 16/7.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phát hiện trước thời điểm xảy ra vụ án, Giang sử dụng tài khoản facebook cá nhân liên tục nói chuyện qua lại với 1 nickname tên Như Anh. Qua xác minh thì chủ tài khoản này chính là chị H. Khi được cơ quan CA cho xem những hình ảnh hiện trường, nhiều người đều khẳng định trang phục của nạn nhân trùng khớp với chị H. thời điểm mất tích.

Sa lưới

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, CA tỉnh Nam Định đã ra lệnh bắt khẩn cấp, khám xét chỗ ở đối với Vũ Đức Giang. Tại nhà của Giang, cơ quan chức năng thu được 1 điện thoại Iphone và một máy tính xách tay. Qua xác minh, đây là những tài sản của chị H.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Vũ Đức Giang đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Chân dung đối tượng Vũ Đức Giang. Ảnh:CACC

Tại cơ quan điều tra, Giang khai nhận, cuối năm 2016, chị Nguyễn Thị H. lấy tên là Loan (SN 1986), kết bạn với Giang qua mạng xã hội, sau đó cả hai thường xuyên nhắn tin qua lại. Được 1 năm, Giang ngỏ ý muốn tiến tới hôn nhân và được chị H. đồng ý.



Ngày 16/11/2017, Giang lên Hà Nội đón chị H. về ra mắt gia đình. Trên đường về, Giang bị Công an huyện Hải Hậu tạm giữ xe do vi phạm giao thông. Sau đó, Giang đi bộ về nhà lấy xe khác để quay lại đón chị H. thì 2 người xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Đỉnh điểm, Giang kẹp cổ bạn gái. Được vài phút, không thấy chị H. phản ứng, Giang bỏ tay ra thì nạn nhân đổ người xuống mé đường. Thấy bạn gái tử vong, Giang mang thi thể chị H. phi tang dưới cống nước. Thực hiện xong hành vi tội ác, Giang cầm theo tài sản của nạn nhân rồi trở về nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Với hành vi tội ác man rợn đã gây ra, bị cáo Vũ Đức Giang đã bị TAND tỉnh Nam Định tuyên phạt mức án chung thân về các tội "Giết người" và "Cướp tài sản".