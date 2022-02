Kỳ án 42 năm lộ hung thủ: "An ơi, mẹ con chết rồi" - tiếng khóc ám ảnh con trai nạn nhân

42 năm tìm ra hung thủ - 1 người bị bắt oan 5 tháng

42 năm sau khi xảy ra vụ án giết người, cướp tài sản ở xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (cũ, nay là xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), hung thủ thực sự đã được tìm ra.

Theo đó, cơ quan điều tra xác định hung thủ là Trương Đình Chi (tức Mười Chi, còn có họ tên khác là Trương Đình Khôi và Lê Minh Sơn, sinh năm 1956, trú thôn Bình Thạnh, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, Phú Yên).

Chi đã sát hại bà Phan Thị Khanh (SN 1954) ngày 31/7/1980, ở xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, cướp tài sản là 1,6 lượng vàng.



Đáng nói, theo cơ quan chức năng, vụ án đã xảy ra hơn 40 năm, nay hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra kết luận điều tra và đình chỉ điều tra vụ án hình sự.

Theo đó, hung thủ Trương Đình Chi đã thoát tội.

Mới đây, theo Tuổi trẻ online, anh Đỗ Thanh An (SN 1974, trú tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), con trai ruột của nạn nhân Phan Thị Khanh, đã làm đơn khiếu nại quyết định đình chỉ điều tra vụ án.

Theo anh An, vào năm 1999, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tổ chức xác minh, truy tìm Trương Đình Chi và ngày 4/4/1999, Công an tỉnh đã ra thông báo truy tìm số 206 nhằm tìm ra Lê Minh Sơn (tức Chi). Anh cho rằng, thông báo này đến nay vẫn chưa hết hiệu lực. "Nay công an lấy lý do gì để cho rằng đã xác định được thủ phạm mà lại đình chỉ do hết thời hiệu?", Tuổi trẻ online dẫn lời con trai nạn nhân Khanh.

Cũng theo Tuổi trẻ, liên quan tới trách nhiệm dân sự của hung thủ, Công an tỉnh Bình Thuận đề nghị gia đình người bị hại khởi kiện ra tòa. Anh Đỗ Thanh An đã có đơn mời luật sư Phan Trung Hoài (Đoàn luật sư TP.HCM) hỗ trợ pháp lý miễn phí.

Luật sư Hoài cho nguồn trên biết, ngoài hỗ trợ pháp lý miễn phí cho gia đình nạn nhân Khanh, ông còn hỗ trợ pháp lý miễn phí cho gia đình người bị khởi tố điều tra oan trong vụ án này là ông Võ Tê (ngụ tại thôn 3, xã Tân Minh).

Sau khi vụ án xảy ra 1 ngày, ông Võ Tê bị bắt giam. Thời điểm đó, trên quần của ông Tê có dính máu nạn nhân Khanh. Ông Tê là người rành thuốc Nam trong vùng, khi hay tin bà Khanh bị sát hại, ông tức tốc tới hiện trường. Mẹ nạn nhân Khanh trong lúc bám vào ông để cầu xin cứu con gái đã khiến máu của nạn nhân bám vào quần ông Tê.

5 tháng sau khi bị bắt giam oan, ông Võ Tê mới được thả. Song ông qua đời vào năm 1994 khi vẫn mang thân phận bị can. (Tháng 1/2022, cơ quan điều tra mới đình chỉ điều tra bị can với ông Võ Tê).

"An ơi, mẹ con chết rồi"

Thời điểm vụ án xảy ra - ngày 31/7/1980, nạn nhân Khanh 26 tuổi, còn cậu bé An khi đó mới 6 tuổi.

Anh An kể trên báo Dân Việt, vào buổi chiều 31/7/1980, mẹ kêu anh phải ở nhà chờ để bà đi gánh chuyến bắp cuối từ rẫy về để kiếm thêm tiền. Tới tối An vẫn không thấy mẹ về. Sau đó, bà ngoại vừa khóc vừa gọi "An ơi, mẹ con chết rồi". Hàng chục năm qua, tiếng khóc của bà ngoại đã luôn văng vẳng bên tai An và anh không thể quên được.



Khi biết ông Võ Tê bị bắt oan, An bắt đầu với hành trình đi tìm manh mối về kẻ sát nhân thực sự.

"Trong thời gian này, tôi đã làm đủ nghề như bán vé số dạo, phụ hồ, rửa chén cho các nhà hàng để mưu sinh. Hễ nghe có thông tin về nghi can sát hại mẹ là tôi xin nghỉ việc, khăn gói lên đường truy tìm.

Cứ thế tôi đã sống lang thang qua các tỉnh thành từ Bình Định, Bình Thuận, Đồng Nai, TP.HCM và về tận cả tỉnh Hậu Giang để thu thập thông tin, quyết tâm tìm ra hung thủ sát hại mẹ tôi cung cấp cho công an", báo Dân Việt dẫn lời anh Đỗ Thanh An.

Theo tờ Dân trí, An đã có hành trình đằng đẵng suốt 31 năm đi tìm hung thủ sát hại mẹ mình.

An kể với báo Dân trí, do cuộc sống gia đình khó khăn nên mẹ anh đã gửi con lớn cho nhà nội ở Bình Định, An là con thứ được mẹ đưa theo về nhà ngoại ở xã Tân Minh, huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) sống. Ngày xảy ra vụ án, túi yếm đựng vàng của mẹ anh bị xé và tài sản bị lấy mất.

Năm 1990, An viết đơn tố cáo gửi đến cơ quan điều tra tố cáo ông Trương Đình Chi. Rất nhiều năm sau, An không dám lấy vợ, mà lặn lội đi làm khắp các nơi dò la về kẻ sát hại mẹ.Vào năm 2021, Công an tỉnh Bình Thuận đã phục hồi điều tra vụ án, hung thủ đã lộ diện nhưng vụ án lại hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước đó, ông Nguyễn Sỹ Nam (điều tra viên vụ sát hại bà Phan Thị Khanh) chia sẻ trên báo Pháp luật TP.HCM, Trương Đình Chi chính là người đi báo án khi nạn nhân Khanh bị giết. Sau đó, khi thấy lực lượng cảnh sát tập trung đông ở xung quanh hiện trường thì Chi vội vã rời khỏi Tân Minh.

Trong quá trình điều tra viên tìm tới gặp, Chi liên tục dẫn gia đình biến mất bí ẩn, rồi thay tên đổi họ nhiều lần.

(Tổng hợp)

