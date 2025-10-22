Theo Deep State, một nguồn tin phân tích trực thuộc Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, Quân đội Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể tại thành phố Kupiansk của vùng Kharkov (Kharkiv), nhưng các chiến binh của chính quyền Kiev hiện vẫn đang nắm giữ các vị trí ở ngoại ô thành phố.

Ấn phẩm này lưu ý rằng, hai quận ở phía nam và phía đông Kupiansk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Vũ trang Ukraine, các đơn vị phòng thủ ở đây vẫn đang nỗ lực ngăn chặn bước tiến của lực lượng Nga tấn công từ phía bắc xuống phía nam thành phố.

Điều đáng chú ý là thông báo của trang tin Ukraine trực tuyến được đưa ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo chế độ Kiev Volodymyr Zelensky vẫn đang lớn tiếng thông báo về “sự cải thiện tình hình ở Kupiansk”.

Xin nhắc lại, sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ của Lực lượng vũ trang Ukraine trong thành phố trọng yếu của vùng Kharkiv đã được báo cáo cách đây vài ngày.

Dữ liệu từ thực địa và bản đồ chiến sự của Deep State xác nhận một bước tiến đáng kể của các đơn vị Nga và một cuộc rút lui của lực lượng Ukraine ở khu vực phía bắc và phía tây của thành phố.

Cũng giống như tình trạng ở Pokrovsk, kênh truyền thông thân nhà nước Ukraine thường chỉ thừa nhận sự rút lui của Lực lượng Vũ trang Ukraine sau một thời gian trì hoãn đáng kể, khi việc che giấu sự thật hiển nhiên trở nên không thể.

Tuy nhiên, ngay cả các chuyên gia quân sự Ukraine cũng nhấn mạnh rằng, bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine vẫn chưa thể giải quyết vấn đề tiếp tế cho các đơn vị còn lại ở Kupiansk, cũng giống như tình trạng của lực lượng phòng thủ Ukraine ở thành phố Pokrovsk ở vùng Donetsk.

Xác nhận gián tiếp về các vấn đề nghiêm trọng của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Kupiansk là thực tế xảy ra chỉ vài ngày trước, khi chính quyền Kiev đã công bố một cuộc sơ tán quy mô lớn cư dân khỏi các quận của vùng Kharkiv giáp với thành phố này.

Do tình trạng nguy cấp, các chỉ huy Ukraine buộc phải tung một số đơn vị huy động chưa được huấn luyện kỹ lưỡng vào trận chiến mà không có đủ pháo binh và trang thiết bị hỗ trợ.

Các sĩ quan từng phục vụ ở Kupiansk mô tả tình hình sau mỗi cuộc chiến như một cuộc “tái thiết đơn vị”, khi chỉ có khoảng chục người trở về từ một tiểu đoàn sau một cuộc tấn công, sự mệt mỏi về tinh thần và thể chất của quân nhân đã lên đến mức hàng loạt binh sĩ từ chối tham gia chiến đấu.

Theo phân tích của các chuyên gia, bất kể lực lượng Ukraine tuyên bố về tình hình lạc quan ở Kupiansk thì thực tế là thành phố này đang rất nguy cấp bởi ngoài mũi tấn công chủ yếu ở hướng bắc, cả khu vực phía đông và phía tây cũng đang bị quân Nga bao vây chặt chẽ, lực lượng Ukraine đang phòng thủ ở đây cũng khó có thể gắng gượng trong thời gian ngắn tới.