Quân đội Nga đang tiếp tục tấn công đẩy lùi lực lượng phòng thủ của Ukraine ra khỏi thành phố Kupiansk, một cứ điểm phòng thủ có tầm quan trọng chiến lược đối với vùng Kharkov (Kharkiv).

Chúng ta hãy nhớ lại rằng, trước đó đã có thông tin rằng các nhóm tấn công của Nga đã xâm nhập được vào lãnh thổ Kupiansk thông qua các tuyến giao thông ngầm, ví dụ như các cống ngầm từ ngoại ô vào trong nội đô.

Sau khi đánh chiếm được tòa nhà trường đại học y khoa và lấy đó làm bàn đạp mới, các nhóm tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga đang tập trung bên trong nội đô và tiếp tục mở rộng giao tranh sang khu vực bệnh viện thành phố.

Như thường lệ trong môi trường chiến đấu ở đô thị, đôi khi có những thông tin cực kỳ mâu thuẫn đến từ cả hai bên, ví dụ như, một số nguồn tin cho rằng lãnh thổ Kupiansk hiện đang dần trở thành cái gọi là “vùng xám”, nơi không bên nào có quyền kiểm soát ổn định.

Trong những tình huống như vậy, vai trò then chốt được giao cho các đơn vị vận hành máy bay không người lái (UAV), những người được cho là kiểm soát không phận cũng như mặt đất trong vùng xám.

Theo các báo cáo từ hiện trường của cả lực lượng hai bên lẫn những người theo dõi quân sự địa phương, đây chính xác là những gì đang diễn ra tại thành phố của tỉnh Kharkiv này.

Các nguồn tin của Nga cũng nhấn mạnh rằng, máy bay không người lái của cả hai bên đang hoạt động gần như liên tục, nhưng chưa có những nỗ lực tấn công mạnh mẽ trên phạm vi rộng, mà chỉ bao gồm những toán quân nhỏ.

Một phần tình hình trong thành phố có thể được đánh giá qua các báo cáo từ nguồn lực của đối phương, cho thấy sự phức tạp của tình hình mà các chiến binh Lực lượng Vũ trang Ukraine đang phải đối mặt.

Giới chuyên gia quân sự Ukraine nhấn mạnh rằng, nguồn cung cấp cho quân đồn trú Ukraine đã bị gián đoạn nghiêm trọng, bởi phía đông, phía bắc và phía nam là khu vực đã kiểm soát từ trước của quân Nga.

Trong khi đó, quân Nga sau khi chiếm được các cứ điểm ngoại vi ở phía tây bắc Kupiansk như Radkivka và Myrne, đang tiếp tục đánh từ phía tây bắc thành phố xuống phía tây, hình thành một thế trận bao vây toàn diện, đồng thời cắt đứt các tuyến đường giao thông đến thành phố.

Giới chuyên gia quân sự nhận định rằng, nếu không có quân tiếp viện và đạn dược, việc nhóm quân Ukraine tiếp tục kháng cự là vô cùng khó khăn, thậm chí không tránh khỏi nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn.

Các chuyên gia đã nhiều lần lưu ý tầm quan trọng then chốt của Kupiansk đối với sự ổn định của hệ thống phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại khu vực Kharkiv.

Việc mất thành phố này có thể dẫn đến sự sụp đổ của mặt trận ở nhiều khu vực cùng một lúc, đặc biệt là Quân đội Nga sẽ thể dùng nó làm bàn đạp để triển khai chiến dịch tấn công thành phố Izyum, hoặc tập trung binh lực gia tăng áp lực lên các vị trí của Ukraine tại Vovchansk.