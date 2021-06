Krzysztof Kieślowski trên Google: Tượng đài khổng lồ của điện ảnh thế giới cùng những tác phẩm trứ danh

Hôm nay 27/6/2021, Google thay hình ảnh trang chủ bằng hình ảnh Doodle để kỷ niệm 80 năm ngày sinh của Krzysztof Kieślowski. Vậy Krzysztof Kieślowski là ai?

Hình ảnh xuất hiện trên trang chủ Google hôm nay. Ảnh: Google Doodle

Krzysztof Kieślowski là ai?

Krzysztof Kieślowski là nhà làm phim kiêm biên kịch người Ba Lan nổi tiếng thế giới. Ông được nhiều người đánh giá là một trong những đạo diễn có tầm ảnh hưởng nhất thế giới đối với nền nghệ thuật điện ảnh.

Sinh ra ở Warsaw, Ba Lan, vào ngày 27/6/1941, Krzysztof Kieślowski nảy sinh tình yêu với nghệ thuật thứ 7 thông qua niềm đam mê văn học thuở nhỏ. Ông theo đuổi giấc mơ của mình với nghệ thuật tường thuật tại Trường Điện ảnh Lódz sang trọng, nơi bộ phim truyện gốc đầu tiên của ông xuất hiện dưới dạng một phim truyền hình câm ngắn vào năm 1966.

Tác phẩm của Krzysztof Kieślowski

Trong những bộ phim đầu tiên của ông, chẳng hạn như phim tài liệu năm 1971 về một cuộc đình công lao động ở xưởng đóng tàu có tựa đề "Công nhân '71" [Workers ‘71], Krzysztof Kieślowski khám phá những tình huống phức tạp và khó xử về đạo đức trong cuộc sống thường nhật thông qua những mô tả chân thực về đất nước Ba Lan đương đại.

Krzysztof Kieślowski là nhà làm phim kiêm biên kịch người Ba Lan nổi tiếng thế giới.

Kieślowski đã vượt ra khỏi định dạng phim tài liệu trong bộ phim điện ảnh năm 1975 "Personnel", bộ phim đầu tiên trong số nhiều tác phẩm điện ảnh viễn tưởng. Mãi cho đến khi bộ phim "The Decalogue" phát hành năm 1988 - các tập phim truyền hình dài hơn 10 tiếng kể về những cư dân của một khu nhà ở Warsaw - thì tác phẩm của Krzysztof Kieślowski mới nổi tiếng trên toàn thế giới.

Những khám phá triết học thương hiệu của ông đã lên đến đỉnh điểm trong bộ ba phim "Three Colors" 1993-94, mỗi bộ phim đều phản ánh những lý tưởng của Cách mạng Pháp, bao gồm những bộ phim cuối cùng của ông.

Ngoài hàng chục giải thưởng danh giá trong suốt sự nghiệp của mình, Krzysztof Kieślowski đã nhận được ba đề cử Giải Oscar, bao gồm Đạo diễn xuất sắc nhất năm 1994 cho "Three Colors: Red", phần cuối cùng trong bộ ba phim "Ba màu: Xanh lam, Đỏ và Trắng" mang tính biểu tượng của ông.

Krzysztof Kieślowski cũng đạo diễn một số tác phẩm sân khấu truyền hình, bao gồm "License for a Culling" (1972), "Checking the King" (1973), "The Card Index" ( 1976) và "Two on a Swing" (1976).



Một số bộ phim nổi tiếng của ông: "The Decalogue", "The Double Life of Veronique", "Three Colors"... Trong những tháng cuối đời, ông đã làm việc với luật sư Ba Lan Krzysztof Piesiewicz về một kịch bản cho bộ ba bao gồm các tác phẩm có tựa đề "Paradise", "Purgatory" và "Hell".

Sau khi từ giã điện ảnh vào năm 1994, Krzysztof Kieślowski trở lại nguồn cội từng truyền cảm hứng đầu tiên cho sự tận tâm của ông đối với nghệ thuật kể truyện: Văn học.

Ngày 13 tháng 3 năm 1996, Krzysztof Kieślowski qua đời tại quê nhà ở tuổi 55.

Tham khảo: Google Doodle, Culture.pl