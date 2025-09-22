Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov.

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Pavel Zarubin được phát sóng vào ngày 21/9, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Putin đánh giá cao việc hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ có thể "thảo luận cởi mở về những vấn đề cấp bách và nhạy cảm nhất".

"Tổng thống Putin, giống như Tổng thống Trump, vẫn quan tâm và cởi mở trong việc đưa toàn bộ cuộc khủng hoảng Ukraine vào con đường giải quyết hòa bình", ông Peskov nói, lưu ý rằng, Moscow sẽ "tiếp tục nỗ lực để tìm ra cơ hội" cho hoạt động ngoại giao tiếp tục.

"Chúng tôi tin tưởng Mỹ và cá nhân Tổng thống Trump sẽ nỗ lực hỗ trợ vấn đề này. Chúng ta hãy chờ xem kết quả ra sao", ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng đề cập đến chuyến thăm gần đây của Tổng thống Trump tới Anh, một trong những quốc gia ủng hộ mạnh mẽ nhất của Ukraine.

"Vương quốc Anh là một trong những nước dẫn đầu phe ủng hộ chiến tranh này", ông Peskov nói, đồng thời cho biết thêm rằng, Tổng thống Trump "có lẽ đã được nghe rất nhiều về kế hoạch tiếp tục gây áp lực lên Nga", bao gồm cả việc sử dụng các biện pháp trừng phạt.

Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã nhiều lần nỗ lực làm trung gian hòa giải xung đột Ukraine, khởi xướng nhiều vòng đàm phán với các quan chức Nga, và đỉnh điểm là cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Putin tại Alaska vào giữa tháng 8.

Mặc dù không đạt được đột phá nào, cả hai bên đều mô tả các cuộc đàm phán là hiệu quả.

Kể từ đó, ông Trump đã phát tín hiệu chuyển hướng từ việc thúc đẩy lệnh ngừng bắn ngay lập tức sang tìm kiếm một giải pháp lâu dài.

Ông nói rằng, Ukraine không thể hy vọng gia nhập NATO hoặc đòi lại Crimea, nơi đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga năm 2014 sau cuộc đảo chính do phương Tây hậu thuẫn ở Kiev.