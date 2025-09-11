Kinh ngạc với máy bay không người lái FPV mang súng AKS-74U

Hình ảnh sản phẩm mới được công bố bởi một số kênh truyền thông của cả Nga và Ukraine, đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm sâu sắc bởi tính độc đáo của sản phẩm.

Máy bay không người lái này có tên gọi Arbalet và được định vị là một công cụ phổ biến để yểm trợ hỏa lực cho các đội hình, tấn công các vị trí phòng thủ và thậm chí được sử dụng như một vũ khí phòng không.

Máy bay không người lái này dựa trên thiết bị Drozd 10 inch với bộ điều khiển bay DeviceF40SD. Cả hai mẫu linh kiện chủ đạo đều được thiết kế và sản xuất bởi Device Consulting tại St. Petersburg.

Máy bay không người lái FPV trang bị súng AKS-74U của Nga.

Chiếc Arbalet có tầm bay từ 6 đến 15 km, có khả năng bay lên độ cao tới 5 km và đạt tốc độ tối đa khoảng 100 km/h với tải trọng lên đến 4 kg. Vũ khí được sử dụng là súng trường tấn công nhỏ gọn AKS-74U với băng đạn 30 viên.

Chi phí ước tính của máy bay không người lái là 140.000 rúp (khoảng 1.650 đô la), nhưng không rõ số tiền này có bao gồm chi phí cho khẩu súng và các sửa đổi của nó hay không.

Device Consulting tuyên bố rằng họ có thể sản xuất tới 500 máy bay không người lái như vậy mỗi tháng.

Đặc điểm kỹ thuật của máy bay không người lái Arbalet.

Điều đáng nhớ là Quân đội Ukraine đã tiến hành một thí nghiệm tương tự vào tháng 11 năm 2024. Khi đó, đơn vị Bulava đã sử dụng máy bay không người lái có tên gọi Koroleva Shershniv, được trang bị súng trường tấn công AK-74.

Trong quá trình thử nghiệm, mặc dù bị hư hại do đạn phản lực của súng, chiếc UAV này vẫn tiếp tục nhả đạn và bản thân thiết bị chịu được lực giật trong các loạt bắn, cho phép người vận hành có thể ngắm bắn.