Kinh ngạc hòn đảo ở Thái Bình Dương bị quần thể rắn chiếm giữ

Đảo Guam ở Thái Bình Dương đã trở thành trung tâm của một thảm họa sinh thái nghiêm trọng.

Ngày nay, Guam đã trở thành tâm điểm của một trong những sự gián đoạn sinh thái nghiêm trọng nhất trong lịch sử gần đây, do loài rắn cây nâu (Boiga irregularis) gây ra.

Những loài bò sát xâm lấn này đã vô tình du nhập sau Thế chiến thứ 2, có thể là thông qua các chuyến hàng quân sự, và kể từ đó đã làm thay đổi căn bản sự cân bằng hệ sinh thái của Guam.

Hiện tại, với số lượng khoảng hai triệu con, rắn cây nâu đã lan rộng khắp hòn đảo, ăn thịt chim, động vật có vú, các loài bò sát khác và thậm chí cả thức ăn thừa của con người.

Rắn cây nâu là loài xâm lấn ở Guam, có khả năng đã đến thông qua các chuyến hàng quân sự.

Trong số 12 loài chim bản địa từng phổ biến trong các khu rừng của Guam, 10 loài đã biến mất. Hai loài còn lại chỉ còn tồn tại trong các hang động và các khu vực đô thị rải rác, cách xa môi trường sống tự nhiên của chúng.

Ngày nay, các khu rừng trên đảo đang phải chịu đựng tình trạng thiếu tiếng chim hót một cách kỳ lạ và quần thể côn trùng mất kiểm soát, vì không có loài chim nào kiểm soát chúng.

Trong một nghiên cứu gần đây gần Căn cứ Không quân Andersen, nhà nghiên cứu Haldre Rogers và nhóm của cô đã theo dõi chim Sali non, một loài chim sáo đá rừng sống sót với số lượng nhỏ.

Điều đáng kinh ngạc là nhóm phát hiện chim non được tìm thấy đã chết, phủ đầy nước bọt rắn, nhưng không bị ăn thịt.

Trong khoảng một nửa số trường hợp, những con chim này quá lớn để nuốt - rắn đã giết chết chúng rồi sau đó chuyển sang mục tiêu tiếp theo.

Trong khi đó, khi chim chóc biến mất, bản thân khu rừng cũng bắt đầu thay đổi, với nhiều loài bản địa đang phải vật lộn để sinh sản.

Nhiều loài cây bản địa ở Guam hiện đang phải vật lộn để sinh sản vì chúng phụ thuộc vào chim để phát tán hạt giống.

Khoảng 70% cây bản địa ở Guam phụ thuộc vào chim để phát tán hạt. Giờ đây, quả rụng xuống đất và thối rữa, hoặc hạt không nảy mầm do thiếu sự phát tán hoặc điều kiện sinh trưởng kém dưới gốc cây mẹ.

Bất chấp nhiều thập kỷ nỗ lực kiểm soát - bao gồm bẫy, thuốc xua đuổi hóa học và thậm chí cả nghiên cứu về các loại virus tiềm ẩn có thể nhắm vào loài này nhưng không gây hại cho những loài khác - quần thể rắn cây nâu ở Guam vẫn tiếp tục gia tăng.

Chính phủ Mỹ, đơn vị đã kiểm soát hòn đảo này từ năm 1899, hiện chi khoảng 3,8 triệu đô la hàng năm cho việc kiểm soát rắn ở Guam.

Bộ Nông nghiệp Mỹ sử dụng chó nghiệp vụ để chặn rắn cây nâu tại các cảng và sân bay của Guam, ngăn chúng thoát ra các đảo khác, nơi vẫn không có rắn và vẫn có quần thể chim khỏe mạnh.

Một trong số ít chiến lược hiệu quả tại Căn cứ Không quân Andersen là dùng thuốc acetaminophen, hay paracetamol, để bẫy rắn, một loại thuốc gây tử vong cho rắn cây nâu.

Để ngăn chặn sự xâm nhập trở lại, khu vực này đã được bao quanh bởi hàng rào chống rắn. Bên trong khu vực được bảo vệ này, số lượng rắn đã giảm đáng kể.

Tuy nhiên, hầu hết các nhà khoa học đều cho rằng, việc lặp lại thành công này trên khắp địa hình gồ ghề của hòn đảo là điều không thể tưởng tượng được.