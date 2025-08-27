Kinh hoàng khoảnh khắc đất đá bất ngờ đổ ập xuống đường quốc lộ ở Lào Cai: 3 giây khiến tất cả hú vía!

Sáng ngày 27/8, đoạn clip ghi lại hình ảnh hàng trăm mét khối đất đá bất ngờ đổ sập xuống đường quốc lộ 4D ( đoạn qua xã Tả Phìn) được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người được phen hú vía.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, đúng lúc chiếc xe tải vừa di chuyển tới thì khối đất đá khổng lồ từ taluy trên cao bất ngờ đổ ập xuống quốc lộ. Tiếng ầm ầm vang rền, cùng đất đá đổ kín mặt đường khiến tài xế và những người chứng kiến thót tim. Chỉ chậm thêm vài giây, chiếc xe tải đã có thể bị chôn vùi dưới đống đất đá vừa sạt xuống.

Ngay sau đó, nhiều người dân gần đó đã vội vàng chạy ra quan sát tình hình, ai cũng hoang mang khi chứng kiến đất đá chắn ngang đường quốc lộ gây ách tắc giao thông.

Theo thông tin từ Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lào Cai, vào lúc 9h45 sáng 27/8, tại Km120, Quốc lộ 4D( đoạn qua xã Tả Phìn) xảy ra sạt lở ta – luy lớn (ước khối lượng đất đá 2000m3) gây tắc đường hoàn toàn.

Hiện nay, các đơn vị thi công đã huy động 2 máy xúc lớn đến hiện trường để triển khai khắc phục hậu điểm sạt lở để khôi phục nền đường

Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lào Cai thông tin để người dân biết chuyển hướng di chuyển trên Quốc lộ 4D.