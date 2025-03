Kim Soo Hyun sụp đổ

Ngày 10/3, Naver Sports đưa tin dì của cố diễn viên Kim Sae Ron đã lên tiếng tố cáo Kim Soo Hyun hẹn hò cháu gái của mình khi cô mới 15 tuổi. Lúc này, nam nghệ sĩ đã 27 tuổi.

Thông tin trên khiến hàng triệu khán giả sốc bởi Kim Soo Hyun là người đàn ông U30 nhưng lại có quan hệ tình ái với một cô bé mới học cấp hai, thân hình gầy yếu nhỏ nhắn.

Kim Soo Hyun hơn Kim Sae Ron 12 tuổi. Khi cả hai bắt đầu hẹn hò, nữ diễn viên vẫn còn học cấp hai.

Phía Kim Soo Hyun đã phủ nhận việc hẹn hò với Kim Sae Ron trong 6 năm. Tuy nhiên, nhiều phát ngôn của tài tử Vì sao đưa anh tới đã bị đào lại. Anh bị chỉ trích vì tính cách gia trưởng, suy nghĩ có phần biến thái, sở thích ấu dâm.

Cụ thể, trong một buổi phỏng vấn quảng bá cho bộ phim Secretly Greatly vào năm 2013, Kim Soo Hyun chia sẻ anh muốn kết hôn vào năm 41 tuổi, nhưng lại lựa chọn vợ kém 20 tuổi.

"Tôi nghĩ mình có thể kết hôn vào khoảng năm 41 tuổi. Tôi sẽ kết hôn với một cô gái 21 tuổi khi tôi 41 tuổi", Kim Soo Hyun bày tỏ mong muốn về việc lập gia đình. Lúc đó MC Kim Tae Jin nói đùa, "Vậy những bạn đang học mẫu giáo, các bạn có thể là người đó". Dù MC nói như thế nhưng Kim Soo Hyun lại giơ ngón tay cái đồng ý chứ không phản bác.

Ngoài ra, trong một lần khác Kim Soo Hyun bày tỏ quan điểm: "Vợ tương lai của tôi phải sẵn sàng chết vì tôi, chỉ được nhớ mỗi mình tôi, không làm cản trở công việc của tôi, khi tôi cần phải luôn ở cạnh tôi", suy nghĩ của nam diễn viên bị cho là gia trưởng, ích kỷ, coi thường phụ nữ.

Hình ảnh Kim Sae Ron khi 15 tuổi được chia sẻ lại. Khán giả chỉ trích Kim Soo Hyun nảy sinh tình cảm với trẻ em.

Bên cạnh đó, gia đình Kim Sae Ron yêu cầu Kim Soo Hyun phải chịu trách nhiệm cho cái chết của nữ diễn viên. Dì của nữ diễn viên quá cố cho biết Kim Sae Ron vốn là nghệ sĩ thuộc Gold Medalist - công ty quản lý do Kim Soo Hyun và anh họ Lee Sarang thành lập. Năm 2022, nữ diễn viên vướng bê bối do say rượu lái xe gây tai nạn. Cô phải bồi thường 700 triệu won (hơn 12 tỷ đồng), số tiền này do công ty quản lý chi trả. Tuy nhiên, do Kim Sae Ron mất hết danh tiếng, công ty Gold Medalist đã chấm dứt hợp đồng với nữ diễn viên.

Lúc đầu, Kim Sae Ron hứa hoàn trả lại khoản nợ 700 triệu won. Tuy nhiên, do cô không thể hoạt động nghệ thuật, chỉ làm việc chân tay và liên tục bị công kích, khả năng trả nợ của Kim Sae Ron rất khó khăn. Những ngày cuối đời, cô bị công ty cũ đòi hoàn lại số tiền trên ngay lập tức.

Khi nhận được yêu cầu này, Kim Sae Ron không tin đó là do bạn trai cũ Kim Soo Hyun thực hiện mà cho rằng đó là quyết định từ công ty quản lý của anh. Chính vì vậy, cô vẫn nuôi hy vọng và cố gắng liên lạc với Kim Soo Hyun để xác nhận sự việc. Việc Kim Sae Ron chia sẻ hình ảnh thân mật với Kim Soo Hyun là để nam diễn viên liên lạc lại với mình.

Kim Soo Hyun bị gia đình Kim Sae Ron tố đã đẩy nữ diễn viên vào hoàn cảnh tuyệt vọng.

Nhưng không ngờ, Kim Soo Hyun im lặng và còn tiết lộ số điện thoại của Kim Sae Ron với truyền thông khiến cô liên tục bị làm phiền. Người thân của nữ diễn viên quá cố khẳng định hành động này đã gây ra cú sốc tinh thần rất lớn đối với Kim Sae Ron. Đây cũng là nguyên nhân khiến cô lựa chọn tự vẫn vào đúng ngày sinh nhật Kim Soo Hyun 16/2.

YouTuber nổi tiếng Hàn Quốc Garo Saero còn chỉ trích Kim Soo Hyun vì sợ hãi mà không dám đến lễ tang của Kim Sae Ron. Đồng thời cho biết gia đình nữ diễn viên sẽ gửi đơn khiếu nại Kim Soo Hyun quấy rối tình dục trẻ em.

Kim Soo Hyun sinh năm 1988, anh bắt đầu đóng phim vào năm 2007 với phim sitcom Kimchi Cheese Smile . Nam diễn viên được biết đến với các tác phẩm như Dream High, Mặt trăng ôm mặt trời, Vì sao đưa anh tới, Điên thì có sao và Nữ hoàng nước mắt . Kim Soo Hyun là nam diễn viên được trả cát-xê cao nhất Hàn Quốc.