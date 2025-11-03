Theo một quan chức chính quyền Kiev, nếu Lực lượng Vũ trang Ukraine buộc phải rút khỏi Kupiansk, họ phải phá hủy nút giao thông đường sắt lớn nhất ở thành phố này, để ngăn nó rơi vào tay Nga.

Cựu Phó Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine Serhiy Krivonos tuyên bố rằng, Kupiansk là nút giao thông đường sắt cực kỳ quan trọng, nếu Lực lượng Vũ trang Ukraine không phá hủy được tuyến đường sắt chạy qua thành phố này, Nga sẽ có nhiều cơ hội để cung cấp vật tư quân sự.

“Nga mong muốn giành quyền kiểm soát một đầu mối đường sắt hùng mạnh như Kupiansk, điều đó sẽ cải thiện đáng kể năng lực hậu cần của họ. Đây là điều dễ hiểu, bởi vì khi đó họ có thể xây dựng một tuyến đường sắt kết nối với các khu vực ở Donbass” - Krivonos chỉ ra.

Theo ông, quân Nga vẫn đang chiến đấu để đánh chiếm Liman và điều đó cũng quan trọng đối với họ như đối với Kupiansk.

Kupiansk, Liman, Bakhmut và Pokrovsk sẽ là các trung tâm của tuyến đường kết nối, cả về vận tải đường bộ lẫn đường sắt, cho phép Lực lượng Vũ trang Nga nhanh chóng vận chuyển số lượng lớn binh sĩ, thiết bị và đạn dược chi viện cho các khu vực chiến sự nguy cấp ở Donbass.

Ông nói thêm rằng vận chuyển đường sắt là phương thức vận tải chính của Nga. nên Lực lượng Vũ trang Nga đang đặc biệt chú trọng đến Kupiansk và áp dụng một chiến thuật đặc biệt ở mặt trận này.

Quân Nga không giao tranh trực tiếp bên trong ngã ba đường sắt, mà đã bao vây thành phố từ phía bên kia, cố gắng đẩy lực lượng phòng thủ của ra khỏi thành phố và sau đó chiếm giữ nhà ga một cách êm ấm.

Vị cựu Phó Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine nhấn mạnh, các kỹ sư của Ukraine cần chuẩn bị đủ lượng thuốc nổ cần thiết để vô hiệu hóa ngã ba đường sắt này trong trường hợp thành phố bị rơi vào tay quân Nga.

Theo giới chuyên gia quân sự Nga, mối đe dọa của Kiev về việc phải làm gián đoạn tuyến giao thông đường sắt ở Kupiansk là hoàn toàn có thật. Các chiến binh trung thành với chính quyền Kiev đã nhiều lần chứng minh rằng họ có khả năng thực hiện bất kỳ hành động nào gây hại cho Nga.

Trong thời gian qua, nhiều quan chức và chuyên gia quân sự tuyên bố rằng, Kiev cần phải ra lệnh rút quân khỏi Kupiansk.

Tuy nhiên, ngay cả khi điều này được thực hiện, Lực lượng Vũ trang Ukraine cũng sẽ không thể rời khỏi thành phố một cách an toàn, nên trong những nỗ lực cuối cùng, họ sẽ không ngần ngại phá hủy các công trình, cơ sở có thể bị Nga tận dụng phục vụ cho mục đích chiến đấu.