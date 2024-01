Kiev mời ông Tập Cận Bình tới dự 'hội nghị thượng đỉnh hoà bình' Ukraine

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh hoà bình Ukraine. Ảnh minh hoạ: THX/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, cố vấn ngoại giao cấp cao của Tổng thống Ukraine, ông Ihor Zhovkva, cho biết: “Chúng tôi chắc chắn mời Trung Quốc tham gia hội nghị thượng đỉnh, ở cấp cao nhất, ở cấp Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Việc Trung Quốc tham gia sẽ có ý nghĩa rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi đang làm việc với phía Trung Quốc. Chúng tôi tác động đến các đối tác của mình trên thế giới để họ truyền đạt cho phía Trung Quốc về tầm quan trọng của việc tham gia vào một hội nghị thượng đỉnh như vậy".

Trung Quốc có quan hệ thân thiết với Moskva và không chỉ trích việc chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, song cũng khẳng định chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước phải được tôn trọng và đề nghị giúp hòa giải trong cuộc xung đột này.

Thụy Sĩ đã đồng ý tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine theo yêu cầu của Tổng thống Zelensky nhưng vẫn chưa ấn định ngày hoặc địa điểm. Cố vấn ngoại giao Zhovkva cho biết các bên vẫn đang nghiên cứu chi tiết.

Ông này cũng cho hay bên lề hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới tổ chức tại Davos, Thuỵ Sĩ vừa qua, các cố vấn an ninh quốc gia từ 82 nước đã tham gia các cuộc đàm phán, tập trung vào kế hoạch hòa bình 10 điểm của Ukraine.

Theo dự kiến, Nga không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh hoà bình. Trước đó, Moskva đã nhiều lần khẳng định kế hoạch 10 điểm của Ukraine sẽ không có kết quả.

Tờ Kyiv Independent cho biết thêm các bước đi trong Công thức Hoà bình 10 điểm của Ukraine bao gồm: An toàn bức xạ và hạt nhân; An toàn thực phẩm; An ninh năng lượng; Trả tự do cho tù nhân và người bị trục xuất; Thực hiện Hiến chương Liên hợp quốc; Rút quân đội Nga và chấm dứt chiến sự; Lập tòa án đặc biệt xét xử các tội ác chiến tranh; Bảo vệ môi trường; Ngăn ngừa leo thang; Ký kết hiệp ước kết thúc chiến tranh.

“Chúng tôi sẽ nói về một lộ trình nhất định tại hội nghị thượng đỉnh để thực hiện công thức hòa bình này", cố vấn Zhovkva nói.

Ukraine đang nỗ lực duy trì sự hỗ trợ quốc tế trong bối cảnh các đồng minh phương Tây có dấu hiệu mệt mỏi vì chiến tranh sau thất bại của cuộc phản công của Kiev vào năm ngoái không mang lại bước đột phá trên chiến trường. Các chiến tuyến vẫn ít có sự thay đổi đáng kể và cuộc chiến ở Gaza gần đây đã trở thành tâm điểm chú ý cấp bách hơn của toàn cầu.

Zhovkva ca ngợi sự tham gia của nhiều nước “Nam Địa cầu” (Global South) như Ấn Độ, Brazil và Saudi Arabia trongcác cuộc đàm phán ở Davos, cho biết Ukraine hy vọng sẽ duy trì được mức độ tham gia này tại hội nghị thượng đỉnh tới.

Đại diện của Trung Quốc đã tham gia một cuộc họp về Ukraine ở Saudi Arabia vào mùa hè năm ngoái. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Zelenskiy cũng đã từng có cuộc điện đàm.

Năm ngoái, Bắc Kinh đã đưa ra kế hoạch 12 điểm cho hòa bình ở Ukraine, bao gồm tuyên bố ngừng bắn nhưng không quy định Nga phải rút khỏi bất kỳ vùng lãnh thổ nào mà họ đã kiểm soát.