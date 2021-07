Kiểm tra quán karoke phát hiện một thư ký toà ở Hải Phòng dương tính với ma tuý

Ngày 22/7, Công an huyện An Dương, Hải Phòng đang điều tra vụ việc Vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 và "Sử dụng trái phép chất ma túy" tại một quán karaoke trên địa bàn.

Theo đó, sự việc được phát hiện vào chiều 17/7 khi công an kiểm tra quán karaoke có địa chỉ tại thôn Khánh Thịnh, xã An Hồng, huyện An Dương do Lê Quốc Tuấn (41 tuổi) làm chủ.

Thời điểm này có 7 người (gồm 3 nam, 4 nữ) có mặt trong một phòng hát đều có kết quả dương tính với chất ma túy qua test nhanh.

Trong số này có ông Nguyễn Hồng C. (38 tuổi), thư ký Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng.

Lãnh đạo quận Hồng Bàng xác nhận, đơn vị đã nhận được thông tin sơ bộ vụ việc và đã yêu cầu TAND quận báo cáo chi tiết về trường hợp cán bộ thư ký.

Cũng trong chiều 22/7, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm Bí thư, Chủ tịch UBND quận Hải An, huyện Thủy Nguyên và Tiên Lãng vì để xảy ra vi phạm nghiệm trọng trong thực hiện các quy định phòng chống dịch.

Cụ thể, ngày 21/7 lực lượng chức năng thành phố đã phát hiện hàng loạt quán karaoke tại các quận huyện trên bất chấp lệnh cấm, mở cửa đón khách vào hát. Đáng chú ý, tại quán karaoke Phố Núi, thị trấn Minh Đức (huyện Thủy Nguyên), lực lượng chức năng phát hiện 44 đối tượng có dấu hiệu sử dụng ma túy.