Kiểm tra phòng trọ, bắt Lê Mạnh Phúc sinh năm 1992

Trang Anh |

Công an kiểm tra phòng trọ và phát hiện Lê Mạnh Phúc cùng một số người khác đang có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an TP Hà Nội tối 22/9 cho biết, Công an xã Đan Phượng vừa bắt giữ đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý trong phòng trọ trên địa bàn.

Cụ thể, khoảng 10h ngày 9/9/2025, Công an xã Đan Phượng tiến hành kiểm tra hành chính một phòng trọ tại thôn 7, xã Đan Phượng. Tại đây, lực lượng công an phát hiện Lê Mạnh Phúc (SN 1992, trú xã Cổ Đô, TP Hà Nội) cùng một số người khác đang có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lê Mạnh Phúc - Ảnh: CA Hà Nội

Trong phòng, công an thu giữ 1 bộ tẩu hút tự chế bằng chai nhựa, 1 bật lửa ga đã qua sử dụng. Các đối tượng khai nhận vừa sử dụng ma túy. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy tất cả đều dương tính với chất ma túy.

Công an xã Đan Phượng đã lập biên bản, đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở để điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Mạnh Phúc về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Điều 255 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) – Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy:

Người nào tổ chức việc sử dụng trái phép chất ma túy thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Phạm tội có tổ chức; đối với người dưới 18 tuổi; đối với 2 người trở lên; nhiều lần; gây tổn hại sức khỏe cho người khác… thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

Phạm tội làm chết người; đối với người dưới 13 tuổi; gây tổn hại sức khỏe cho 2 người trở lên với tỷ lệ thương tật nặng… thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đến 500 triệu đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.

