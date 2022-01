Kiểm tra hòm thư, thầy giáo phát hiện bưu kiện lạ: Thứ bên trong khiến tất cả nể phục

Tiền trong thùng giấy

Khi quay lại giảng dạy trực tiếp trong học kỳ mới, trưởng khoa vật lýVinod Menon tại Đại học City College of New York ở thành phố Harlem (New York, Mỹ), mới có cơ hội xem qua một loạt thư trong văn phòng và phát hiện một hộp carton có kích thước bằng một chiếc máy nướng bánh mì.

Chiếc hộp nặng, đề tên người nhận là "Trưởng khoa Vật lý". Giáo sư Menon đã nghĩ rằng đây có thể lời cảm ơn từ một sinh viên cũ khi kiểm tra bưu kiện được đóng dấu bưu điện vào ngày 10/11/2020.

Gói hàng này đã lưu ở đây hơn 9 tháng, đầu tiên là trong phòng văn thư của trường và sau đó là văn phòng khoa vật lý. Ông Menon đã cực kì sửng sốt khi mở chiếc hợp, bên trong chứa các tập tiền 50 USD và 100 USD được gói buộc cẩn thận, với tổng trị giá lên tới 180,000 USD.

Đi kèm với thùng tiền là một lá thư gửi giải thích rằng số tiền này là một khoản quyên góp nhằm giúp đỡ các sinh viên vật lý và toán học có hoàn cảnh khó khăn tại Đại học City College.

"Tôi hoàn toàn choáng váng. Tôi hiểu nhiều kiến thức chuyên ngành nhưng chưa bao giờ nghe nói về điều gì như thế này," ông Menon nói. "Tôi không biết liệu trường có nhận tiền mặt và giữ lại số tiền này hay không."

Bức thư cũng nêu lên lý do tặng tiền của nhà hảo tâm. "Giả sử rằng bạn có chút tò mò tại sao tôi lại làm điều này, thì lý do rất đơn giản, đó là nhờ một cơ hội học tập tuyệt vời," nhà hảo tâm viết. Người này cho biết rằng đã nhận bằng cử nhân và thạc sĩ vật lý tại Đại học City College và điều ấy đã mang lại "một sự nghiệp khoa học lâu năm, đạt nhiều thành tựu, vô cùng thú vị".

Bức thư của nhà tài trợ gửi kèm trong thùng tiền quyên góp cho Khoa Vật lý thuộc đại học City College.

Người gửi thư đề tên là Kyle Paisley. Tuy nhiên, cái tên này không xuất hiện trong danh sách sinh viên đã tốt nghiệp lưu tại trường. Các quan chức ở cả trường đại học City College và hệ thống Đại học công New York không thể nhớ đã từng nhận được khoản quyên góp nào tương tự. Cảnh sát trưởng Pat Morena, trưởng phòng An toàn Công cộng của Đại học City College cho biết “Kyle Paisley” dường như là một cái tên giả.

Ý nghĩa to lớn

Mặc dù đại học City College đã từng được nhận được các khoản đóng góp lớn hơn khi huy động được ủng hộ 17,2 triệu USD tiền quỹ vào tháng 7 vừa qua. Nhưng ông Menon cho biết tuy khoản tiền này ít hơn nhưng lại mang đến giá trị nhiều hơn khi nó “chứng minh những đóng góp của Khoa Vật lý cho trường trong suốt những năm qua”. Vị trưởng khoa lưu ý rằng vì học phí hàng năm tại City College là 7,500 USD, nên khoản tiền quyên góp sẽ mang đến giá trị rất lớn.

Khoa Vật lý của trường này sở hữu lịch sử lâu đời và đáng chú ý. Vào năm 1921, nhà khoa học lừng danh Albert Einstein đã có một những bài giảng đầu tiên tại Mỹ ở đây, và khoa này từ lâu đã tạo dựng danh tiếng lừng lẫy với ba cựu sinh viên đã từng đoạt giải Nobel vật lý.



Trưởng khoa Vật lý Vinod Menon thuộc đại học City College of New York cho rằng khoản tiền quyên góp là minh chứng cho những gì Khoa Vật lý đang mang lại cho sinh viên. Nguồn: New York Times

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên việc vận chuyển thư trong khuôn viên trường đại học bị gián đoạn. Nhân viên điều hành phòng văn thử Robin Cruz cho biết, thùng đựng tiền có thể đã bị để lại ở phòng văn thư của trường như "một bưu kiện thông thường" trong nhiều tháng và cuối cùng mới được chuyển đến văn phòng của ông Menon.



“Thật là điên rồ khi thùng tiền đã nằm trong phòng văn thư, và được một người tin tưởng rất nhiều vào hệ thống gửi qua đường bưu điện” ông Menon nói.

Khoa đã liên hệ với chính quyền, kiểm tra xem số tiền có phạm pháp hay không. Các đặc vụ liên bang sau đó đã xác định rằng tiền được rút từ nhiều ngân hàng ở thành phố Maryland trong những năm gần đây và không liên quan đến hoạt động tội phạm.

Sau đó, Hội đồng quản trị của CUNY đã chính thức bỏ phiếu chấp nhận món quà tại cuộc họp vào tháng 12. “Thực sự đáng kinh ngạc, 180.000 USD tiền mặt trong một chiếc hộp” chủ tịch hội đồng quản trị CUNY William C. Thompson cho biết trong lời phát biểu khai mạc cuộc bỏ phiếu.

Mặc dù nhận được đề nghị giảng dạy tại các trường danh tiếng, ông Menon cho biết ông vẫn ở lại giảng dạy tại City College phần lớn vì cam kết cung cấp một nền giáo dục với chi phí phải chăng cho nhiều đối tượng sinh viên, trong đó phần lớn là dân nhập cư. Ông Menon chia sẻ “Việc giảng dạy ở đây có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều,” ông Menon nói. “Đây là nơi bạn có thể thay đổi cuộc đời một ai đó”.