Kiểm tra cơ sở nấu cỗ cưới vụ hàng chục người nhập viện ở Quảng Ninh

Chiều 9/10, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, đại diện chính quyền phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, cho biết đơn vị đã nhiều lần liên hệ với bà Lê Thị Nhài, trú phường Uông Bí là người cung cấp thực phẩm và nấu cỗ cưới tại đám cưới của gia đình ông B.V.T. trú thôn Đồng Chanh, phường Yên Tử, nhưng không liên lạc được.

Đại diện phường Yên Tử, cho biết trong trường hợp không liên lạc được với bà Nhài, sẽ mời cơ quan công an vào cuộc phối hợp cùng chính quyền phường Uông Bí xác minh thông tin địa chỉ bà Nhài để có biện pháp xử lý.

Cùng với đó, phường Yên Tử đã gửi công văn tới UBND phường Uông Bí đề nghị chỉ đạo phòng, ban chuyên môn phối hợp kiểm tra điều kiện hoạt động kinh doanh của cơ sở nấu cỗ cưới Lê Thị Nhài, trọng tâm là công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong việc cung cấp thực phẩm cho người dân trong các hoạt động cưới hỏi.

Nhiều người sau khi ăn cỗ cưới có triệu chứng ngộ độc thực phẩm phải nhập viện Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Trước đó, trưa 5/10, bà Nhài đứng ra nhận cung cấp thực phẩm và trực tiếp chế biến cỗ cưới cho gia đình ông B.V.T.. Các thực phẩm gồm ngán hấp, tôm sú hấp, mực ống xào, miến xào, thịt gà, xôi nếp, nộm bò, rau củ quả luộc, cua bể hấp, tráng miệng mía.

Tuy nhiên, sau khi ăn cỗ cưới, nhiều người có biểu hiện nôn, đau bụng, đi đại tiện phân lỏng nhiều lần, triệu trứng bị ngộ độc thực phẩm, trong đó có ít nhất 15 người đã nhập viện Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí.

Các bệnh nhân sau khi làm xét nghiệm đều có kết quả loạn khuẩn và được bệnh viện chẩn đoán theo dõi rối loạn tiêu hóa và được dùng các phương pháp điều trị bù nước điện giải, men tiêu hóa. Một vài trường hợp sau đó đã làm thủ tục rời viện.

Phường Yên Tử khuyến nghị người dân thực hiện ăn chín, uống sôi. Sử dụng thực phẩm an toàn, ưu tiên dùng các loại thực phẩm đã được nấu chín, không ăn sống hoặc tái; thực phẩm nên ăn trước 2 giờ sau chế biến.

Đồng thời, khuyến cáo tuyệt đối người dân không sử dụng thực phẩm sống, ôi thiu, mốc, có mùi lạ hoặc đã bị nước lụt ngập; tuyệt đối không sử dụng gia súc, gia cầm, thủy sản chết bệnh, chết không rõ nguyên nhân để làm thức ăn hoặc chế biến thực phẩm.