“Kiếm 35, tiêu 15”: Chàng trai 26 tuổi ở TP.HCM được khen tới tấp vì 1 thứ

Tiết kiệm 57% thu nhập hàng tháng là một tỷ lệ quá lý tưởng, đương nhiên không phải ai cũng làm được. Nhưng để dành được tiền chỉ là bước 1, vấn đề quan trọng tiếp theo là phân bổ ra sao để tối ưu tỷ suất sinh lời.

Mới đây trong 1 cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, tâm sự của một chàng trai 26 tuổi ở TP.HCM đã khiến nhiều người trầm trồ.

Chi tiêu vừa đủ, nể nhất là danh mục đầu tư

Trong bài đăng của mình, chàng trai cho biết hiện tại đang làm việc trong lĩnh vực IT ở TP.HCM, thu nhập cố định 35 triệu/tháng. Vì còn độc thân nên mỗi tháng, tổng chi tiêu khoảng chừng 14-15 triệu và anh đang băn khoăn liệu như vậy có hơi nhiều hay không…

Bảng chi tiêu hàng tháng

“Em đắn đo rất lâu và hôm nay muốn nhờ các anh chị góp ý xem mức chi tiêu thế này có quá hoang phí không ạ? Vì trước đây em hỏi mọi người xung quanh thì có người bảo tiêu thế là bình thường, có người lại kêu hơi lãng phí nên tiết kiệm hơn” - Chàng trai viết.

Với mức thu nhập và tình hình chi tiêu này, nhiều người đồng tình cách phân bổ đang khá hợp lý. Điều thu hút sự chú ý chính là phần 19-20 triệu/tháng để đầu tư chứng khoán, chứng chỉ quỹ, mua vàng,...

“Chi tiêu bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là có 20 triệu đầu tư khắp nơi thế kia là ổn rồi. Biết đầu tư lại còn đa dạng vậy nữa thì càng yên tâm hơn. Còn độc thân thì cứ chi tiêu tận hưởng cuộc sống chút cũng chẳng sao” - Một người bày tỏ.

“Tính ra là tiêu chưa tới 50% thu nhập, vậy là ổn mà. Ai nói sao kệ chứ, còn nếu bản thân bạn muốn tiết kiệm thêm thì có thể bớt khoản ăn ngoài, giảm tần suất mua sắm quần áo giày dép lại, không cần tháng nào cũng mua” - Một người khuyên.

“So với mức thu nhập thì chi tiêu ok quá đi chứ có gì lăn tăn đâu, chưa kể cuối năm có thưởng thì còn dư nữa, có thêm tiền đầu tư, tính ra tỷ lệ tiết kiệm - đầu tư hơn 50% là quá đáng nể rồi” - Một người chia sẻ.

Đa dạng hóa danh mục tiết kiệm - đầu tư: Bí quyết để "tiền đẻ ra tiền"!

Với những người đang đều đặn để dành được một khoản tiền hàng tháng, việc phân bổ số tiền này vào các kênh khác nhau là việc quan trọng và vô cùng cần thiết. Dù là đầu tư hay tiết kiệm, thì "không bỏ hết trứng vào 1 giỏ" vẫn là nguyên tắc vàng.

Ảnh minh họa

Ngân sách có thể nhiều, có thể ít, chỉ cần đảm bảo danh mục được đa dạng là yên tâm "tiền đẻ ra tiền".

1 - Xây dựng quỹ dự phòng

Quỹ dự phòng đóng vai trò như một chiếc phao cứu sinh, bảo vệ bạn khỏi những biến động bất ngờ của cuộc sống. Bạn có thể cân nhắc cất khoản tiền dự phòng này vào các gói tiết kiệm ngắn hạn, khoảng 1 -2 tháng để tối ưu tỷ suất sinh lời, mà vẫn đảm bảo được tính thanh khoản cao: Có thể rút ra bất cứ khi nào có việc đột xuất, phát sinh.

2 - Đầu tư sinh lời

Sau khi đã xây dựng được khoản quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng tiền sinh hoạt phí cơ bản, bạn có thể cân nhắc phân bổ tiền vào các kênh đầu tư sinh lời an toàn như chứng khoán, chứng chỉ quỹ hoặc vàng.

Chứng khoán mang đến cơ hội tăng trưởng vốn hấp dẫn, nhưng đòi hỏi bạn phải có kiến thức và khả năng chấp nhận rủi ro. Trong khi đó, chứng chỉ quỹ là lựa chọn phù hợp cho những người muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức. Còn vàng thì quá rõ rồi, là kênh trú ẩn an toàn trong giai đoạn kinh tế có nhiều biến động.

3 - Đầu tư cho bản thân

Đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất và bền vững nhất. Đừng bao giờ tiếc tiền nâng cao kiến thức, kỹ năng và mở rộng mạng lưới quan hệ. Tham gia các khóa học chuyên môn, học ngoại ngữ, đọc sách, tham dự hội thảo, hoặc đơn giản là dành thời gian cho những hoạt động giúp bạn phát triển bản thân. Những khoản đầu tư này không chỉ giúp gia tăng thu nhập trong tương lai, mà còn mang lại các mối quan hệ chất lượng, sự tự tin và hạnh phúc trong cuộc sống.