Kịch bản lừa đảo chưa từng xuất hiện trước đây nhắm vào nhóm phụ nữ đã ly hôn, mẹ đơn thân

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao vụ việc hàng chục phụ nữ bị lừa mua nhà ở thành phố Uy Hải (tỉnh Sơn Đông).

Từ nhắn tin qua Wechat rồi bị lừa mua nhà.

Theo tờ163 đưa tin, ít nhất 50 phụ nữ, phần lớn đã ly hôn, làm mẹ đơn thân quen “người đàn ông hoàn hảo” qua các ứng dụng hẹn hò, sau đó chuyển sang nhắn tin trên WeChat (một nền tảng mạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc).

Tại đây, kẻ lừa đảo tạo dựng một kịch bản gần như hoàn hảo khi show từ nơi ở, công việc, nhắn tin tán tỉnh mỗi ngày. Dần dà, trở thành người yêu, còn đưa nhau đi chơi, gặp gỡ bạn bè đôi bên. Cuối cùng, các cô gái bị dụ dỗ ký hợp đồng mua căn hộ ven biển. Và, chuyện tình tưởng như cổ tích bỗng hóa “cơn ác mộng tài chính”, khiến nhiều người vừa mất tiền, vừa tổn thương tinh thần nặng nề.

Cô N.l., 47 tuổi, từng làm việc trong ngành xuất khẩu hàng may mặc, trải qua hai đời chồng, có con riêng, đã mất 2 trăm nghìn NDT (hơn 700 triệu đồng) và một căn hộ. Sau ly hôn, cô tự nhủ sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa. Cho đến một ngày cô quen T.K. qua web hẹn hò, rồi nhanh chóng được đối phương gợi ý qua WeChat - là nền tảng MXH phổ biến, tạo dựng sự tin tưởng, thân thuộc.

Hằng ngày nhắn tin quan tâm, hỏi han, điều tra mạng xã hội để nắm được thông tin, sở thích của đối phương.

N.L đăng ảnh gặp T.K. lần đầu tiên.

Tại đây, T.K. bắt đầu nói nhiều hơn về bản thân - như giới thiệu công việc, tài sản đang sở hữu. Sau đó, anh này còn chủ động đề nghị video call trò chuyện, hằng ngày nhắn tin tán tỉnh, quan tâm, có khi mua quà, hoa,...

Cả hai sau đó gặp nhau ngoài đời, cùng đi chơi với bạn bè, du lịch, tận hưởng những khoảnh khắc lãng mạn. Lúc này, T.K. bắt đầu dựng lên kịch bản bi thương: anh kể rằng vợ và con gái đã mất, tự khép mình trong nỗi đau, nhưng may mắn gặp N.L. nên mới mở lòng. Anh còn hứa sẽ coi hai con của N.L. như con ruột của mình.

Khi đã chiếm trọn niềm tin và tình cảm của N.L., T.K. nhắn tin đề nghị cùng mua một căn hộ chung: mỗi người góp một nửa, tổng tiền đặt cọc 100 nghìn NDT (khoảng 350 triệu đồng).

Sau khi thủ tục hoàn tất, T.K. bắt đầu lạnh nhạt, viện cớ công tác hoặc biến mất nhiều ngày. Một tháng sau, qua WeChat, N.L. phát hiện T.K. còn có nhiều “vợ/người yêu” khác, sử dụng nhiều tài khoản nhắn tin với cùng một kịch bản lừa tình tương tự. Cô còn nhận ra đây không phải là hành vi cá nhân: nhiều phụ nữ khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Chỉ sau khi đặt cọc mua nhà, N.L. mất trắng - từ người yêu đến tiền bạc.

Cuộc điều tra cho thấy có hơn 50 nạn nhân nữ, số tiền liên quan lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ, đồng thời liên quan đến nhiều dự án bất động sản và các nhân viên ngân hàng cho vay.

Cảnh sát xác định 32 người đàn ông tham gia vụ lừa đảo, mỗi người đóng vai riêng: góa vợ, doanh nhân, nhân viên công ty, thậm chí người thân. Một số phụ nữ đóng vai “chị em” hay “bạn thân” củng cố kịch bản.

Các nạn nhân gặp nhóm này qua ứng dụng hẹn hò, trò chuyện vài ngày, sau đó chuyển sang WeChat để nhắn tin, gọi video, gửi ảnh. Mọi tin nhắn, cuộc gọi đều có kịch bản trước: tán tỉnh, hỏi thăm, chia sẻ bi kịch gia đình, tạo cảm giác chân thành. Khi nạn nhân tin tưởng, họ được dẫn đi xem nhà, hứa hẹn tương lai lãng mạn và cùng sống trong căn hộ ven biển.

Chỉ trong 7-10 ngày, nhiều phụ nữ từ lúc quen ứng dụng hẹn hò đã ký hợp đồng đặt cọc, chuyển tiền và trở thành chủ nhân căn hộ mà họ thực sự không muốn mua.

Hầu hết nạn nhân là phụ nữ 35 - 50 tuổi, từng trải qua hôn nhân đổ vỡ, có tài sản. Họ dễ bị cảm hóa bởi lời nói chân thành và quan tâm liên tục. Sau khi ký hợp đồng, chuyển tiền, “bạn trai” trở nên lạnh nhạt hoặc biến mất. Giá trị thực tế căn hộ bị đẩy lên cao, hoặc không thể bán lại. Một số dùng biện pháp cực đoan: ghi âm, cài thiết bị nghe lén, hoặc kiện dân sự để lấy lại tiền.

