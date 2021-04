"Kiatisuk dùng Công Phượng quá hay; Giờ các đội muốn thắng HAGL phải đá kiểu cầu may"

"HAGL nhập cuộc khôn ngoan. Họ chơi thận trọng, giữ chặt thế trận, với sự tin tưởng vào hàng công là những Văn Toàn, Công Phượng, Brandao, Văn Thanh. Thực sự khả năng phối hợp của họ rất sắc bén.

Trong khi đó, CLB Đà Nẵng làm tốt ở hiệp một, làm chủ thế trận, có những cơ hội nhưng khả năng giải quyết tình huống của họ có vấn đề, thiếu đi sự tinh tế. Phần lớn họ chọn cách đẩy bóng ra biên rồi tạt vào cho Rafaelson đánh đầu. Nhưng cách giải quyết như thế là quá đơn giản", chuyên gia Phan Anh Tú nhận xét về cách tiếp cận trận đấu của hai đội.

Ở cuộc đối đầu trên sân Hòa Xuân vào chiều nay (8/4), HAGL dù thiếu vắng hai trụ cột là Xuân Trường và Kim Dong-su nhưng vẫn có màn trình diễn xuất sắc, đánh bại chủ nhà SHB Đà Nẵng với tỉ số 2-0.

Đánh giá về chiến thắng này, chuyên gia Phan Anh Tú khen ngợi cách dụng binh tài tình của HLV Kiatisuk. Ông nói:

"HAGL cứ mỗi khi có bóng và tiếp cận được khu vực 16m50 của đối phương thì thực sự nguy hiểm. Văn Thanh, Văn Toàn ra chân rất hay, xử lý bóng cũng rất tốt. Sau đó nhờ một chút sai lầm của thủ môn Tuấn Mạnh mà HAGL có bàn. Đến khi HAGL dẫn trước rồi thì CLB Đà Nẵng rối loạn, mất phương hướng. HAGL từ đó nắm trong tay thế trận, kiểm soát tốt.

Cái hay của HALG là điều tiết trận đấu rất tốt. Họ biết lúc nào thu mình đá chậm, thận trọng, lúc nào bung lên, đưa ra những miếng đánh rất đúng lúc

Đó cũng chính là cái tài của Kiatisuk. Việc kiểm soát được nhịp độ trận đấu là điều khó. Không chỉ bóng đá mà bất cứ môn thể nào nào cũng vậy. Ví dụ như trong quyền Anh, võ sĩ phải biết lúc nào thủ, lúc nào công. Khi đối phương lúng túng thì phải ra đòn thật nhanh, còn lúc họ đang hùng hổ thì thu mình lại rất kín kẽ.

Tiếp theo, trong lối chơi của HAGL thì các cầu thủ khá hiểu ý nhau và hiểu triết lý của Kiatisuk. Thành ra họ thực hiện chiến thuật, ý đồ chơi rất thoải mái, có ý tưởng. Đó là một trong những thành công của HLV Kiatisuk. Với những con người có trong tay, HAGL biết cách tổ chức để kiểm soát được nhịp điệu trận đấu. Đó là xương sống của bóng đá".

Đồng thời, chuyên gia Phan Anh Tú cũng dành sự khen ngợi cho Công Phượng: "Tôi chọn Công Phượng là người xuất sắc nhất trận này. Cậu ấy giải quyết khâu giữa sân rất tốt. Cầm nhịp được cho HAGL chính là Công Phượng. Khả năng thoát pressing, cầm bóng, chuyền bóng, chuyển trạng thái của Công Phượng đều rất sắc bén. Cậu ấy cũng có thể chủ động dứt điểm được. Vì thế tôi cho rằng Công Phượng đá ở vị trí thấp như vậy khá nguy hiểm.

Tôi muốn nhấn mạnh điều mấu chốt của HAGL mà Kiatisuk làm được là khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu dù gặp bất cứ đối thủ nào. Mà để làm được việc đó thì vai trò của Công Phượng là rất lớn".

Với chiến thắng này, HAGL giành lại ngôi đầu bảng từ tay Than Quảng Ninh. Sau vòng 8, đội bóng phố Núi có được 19 điểm và tiếp tục khẳng định vị thế của một ứng cử viên vô địch.

Đây cũng là trận thứ 5 liên tiếp HAGL giữ sạch lưới, trong đó có tới 4 trận thắng. Theo góc nhìn của chuyên gia Phan Anh Tú, để thắng được HAGL vào lúc này sẽ là thử thách khó khăn cho các đội bóng khác.

"CLB Đà Nẵng ở hiệp một gây được áp lực tốt, nhưng không có pha đập nhả, xuyên phá nào cả. Cứ đập bóng qua lại rồi lại nhả ra biên để tạt. Lối chơi như vậy thực sự quá lãng phí cơ hội. Đây cũng là sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội để đánh giá ứng cử viên vô địch.

Thành ra bây giờ đội nào đá với HAGL cũng phải phá được lối chơi. Tức là có thể họ sẽ phải chấp nhận hi sinh, từ bỏ lối đá của mình để tập trung phá nhịp điệu chơi của HAGL, và cầu may lúc nào bàn thắng đến thì đến. May ra như thế mới thắng được HAGL.

Nhưng tất nhiên điều đó còn phụ thuộc vào việc HLV có chọn cách đó hay không. Ví dụ như HLV Phạm Minh Đức ở vòng 4 đã cho Hà Tĩnh đá kiểu đó. Họ cứ phá cách đá của HAGL đã, bên nào may thì ghi được bàn, còn không thì hòa.

Tôi cho rằng HLV Huỳnh Đức tiếp cận trận đấu này với suy nghĩ đội mình mạnh hơn, đá sân nhà có thể thắng được. Nhưng rất tiếc hiệp một CLB Đà Nẵng có cơ hội nhưng không ghi bàn được rồi đến khi bị dẫn thì mất phương hướng".

Nói thêm về tình huống thổi penalty của trọng tài Hoàng Ngọc Hà, chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng hậu vệ Đà Nẵng đã vung cánh tay rộng. Vì thế, việc HAGL được hưởng quả đá 11m là hợp lý.