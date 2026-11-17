Kia K5 facelift lần thứ hai tiếp tục xuất hiện tại Hàn Quốc với cụm đèn hậu đã được lắp trên nguyên mẫu thử nghiệm P1. Bên trong, mẫu sedan này chuyển sang màn hình Pleos Connect, đồng thời thay đổi vị trí cần số.

Kia K5 facelift thay đổi thiết kế đuôi xe

Kia đang tiến gần hơn đến giai đoạn hoàn thiện K5 facelift thế hệ hiện tại (mã DL3 PE2). Hình ảnh nguyên mẫu thử nghiệm P1 mới được ghi lại tại Hàn Quốc cho thấy mẫu sedan này đã sử dụng cụm đèn hậu thiết kế mới, thay vì chỉ xuất hiện dưới dạng linh kiện thử nghiệm như những lần trước.

Theo Korean Car Blog, nguyên mẫu P1 thường được chế tạo với nhiều bộ phận có cấu hình gần với xe thương mại. Vì vậy, cụm đèn hậu xuất hiện trên chiếc K5 lần này có thể phản ánh khá sát thiết kế dự kiến của phiên bản sản xuất.

Cụm đèn hậu trên Kia K5 mới có sự thay đổi. Ảnh: Shorts Car

Điểm đáng chú ý nằm ở đồ họa chiếu sáng phía sau. Thay cho kiểu đèn zíc zắc trên K5 hiện hành, cụm đèn mới có dải sáng màu đỏ uốn cong ở hai đầu, tạo hình khác biệt cho phần đuôi xe.

Tuy nhiên, khu vực nắp cốp, cản sau và hai bên thân xe vẫn được ngụy trang khá kỹ. Do đó, thiết kế tổng thể phía sau chưa được hé lộ đầy đủ.

Kia K5 facelift chuyển sang màn hình Pleos Connect

Những thay đổi đáng chú ý hơn xuất hiện bên trong cabin. Hình ảnh nội thất nguyên mẫu cho thấy bảng táp-lô được bố trí lại với màn hình trung tâm kích thước lớn, sử dụng hệ thống Pleos Connect của Hyundai Motor Group.

Màn hình trung tâm được đặt nổi bật ở giữa bảng táp-lô, hỗ trợ hiển thị các nội dung như bản đồ và giải trí trên cùng giao diện. Phía sau vô-lăng là màn hình kỹ thuật số thanh mảnh, thay vì bố trí cụm màn hình rộng phía trên bảng điều khiển như cách Hyundai áp dụng trên một số mẫu xe mới.

Màn hình Pleos Connect trên bảng táp-lô Kia K5 facelift. Ảnh: Shorts Car

Một thay đổi khác nằm ở cần số. Bộ phận này được chuyển từ khu vực bệ trung tâm lên dạng cần điều khiển đặt phía sau vô-lăng, giúp giải phóng thêm không gian ở khu vực giữa hai ghế trước.

Kia K5 facelift dự kiến có bản hybrid mới

Ngoài thiết kế và trang bị nội thất, hệ truyền động cũng là một trong những điểm đáng chú ý trên K5 facelift. Mẫu sedan này dự kiến sử dụng hệ thống hybrid TMED-II thế hệ mới.

K5 facelift được kỳ vọng có thêm bản hybrid. Ảnh dựng AI: Bảo Lâm

Phiên bản K5 Hybrid đã được xác nhận sẽ có mặt tại thị trường Mỹ trong năm 2027. Tuy nhiên, thông số động cơ, công suất và mức tiêu thụ nhiên liệu của phiên bản nâng cấp chưa được công bố.

Theo Korean Car Blog, Kia K5 facelift dự kiến ra mắt tại Hàn Quốc trong nửa đầu năm 2027. Đây là lần nâng cấp thứ hai của thế hệ K5 hiện tại, tập trung vào thiết kế, giao diện nội thất và hệ truyền động hybrid.