Kia Carnival 2026 thêm 'bản sang' đấu Toyota Alphard: Có cả tùy chọn 4 chỗ cho sếp, ghế sau có massage chân, màn riêng 21,5inch, có chi tiết như Rolls-Royce

Tại các thị trường châu Á như Trung Quốc, những chiếc MPV cao cấp luôn được ưa chuộng bởi không gian rộng rãi, thay thế cho các mẫu sedan và SUV truyền thống. Ở Hàn Quốc, Kia Carnival Hi Limousine chính là đại diện tiêu biểu cho phân khúc này. Mới đây, phiên bản 2026 của mẫu xe này đã chính thức ra mắt với nhiều nâng cấp đáng chú ý.

Ngoại thất sắc nét hơn, nội thất như khách sạn

Ra mắt lần đầu vào cuối năm 2020, Kia Carnival Hi Limousine nhanh chóng khẳng định vị thế là phiên bản cao cấp nhất của dòng MPV Hàn Quốc. Xe nổi bật với phần mui xe được thiết kế mở rộng hơn, giúp tăng chiều cao bên trong và chứa thêm các thiết bị tiện nghi. Phiên bản 2026 kế thừa những nâng cấp về kiểu dáng và công nghệ từ bản Carnival facelift, đồng thời bổ sung thêm các tính năng mới và lần đầu tiên có thêm tùy chọn động cơ hybrid.

Kia Carnival Hi Limousine 2026 sở hữu ngoại hình nhiều nét nhấn nhá hơn. Ảnh: Kia

Về thiết kế, Kia Carnival Hi Limousine 2026 sở hữu diện mạo sắc nét hơn với cụm đèn pha xếp chồng dọc, lưới tản nhiệt hình hộp, bộ mâm hợp kim mới cùng cụm đèn hậu trải dài toàn chiều rộng. Điểm nhấn đặc trưng của xe vẫn là phần mui cao được chế tạo từ thép ép, vừa cải thiện tính khí động học, vừa tạo thêm không gian trần xe.

Khách hàng có thể lựa chọn cấu hình bốn, bảy hoặc chín chỗ ngồi, trải đều trên hai hoặc ba hàng ghế. Phiên bản Signature bốn chỗ ngồi cao cấp nhất mang đến trải nghiệm xa hoa với ghế sau kiểu cơ trưởng. Ghế được trang bị bệ đỡ chân có thể thu vào, tựa lưng ngả và chức năng massage. Thậm chí, xe còn có thêm máy massage chân và ngăn chứa giày riêng.

Hàng ghế sau là khu vực được chăm chút nhất. Ảnh: Kia

Hành khách phía sau được tận hưởng màn hình 21,5 inch gắn trên trần xe với đồ họa mới, màn hình cảm ứng 7 inch ở bảng điều khiển trung tâm, đế sạc không dây, bàn gấp, móc treo áo khoác và tủ lạnh. Hệ thống âm thanh Bose 12 loa mới cũng có sẵn dưới dạng tùy chọn. Một số nâng cấp khác cho năm 2026 bao gồm thảm sàn dày hơn với họa tiết sọc mới và đường chỉ khâu bổ sung trên rèm xếp ly. Đèn nội thất và đèn trần tạo hiệu ứng bầu trời sao được bổ sung chức năng ghi nhớ cài đặt ngay cả khi tắt máy.

Đặc biệt thoải mái

Quan trọng hơn, Kia đã cải thiện chất lượng xe ở phiên bản bốn chỗ bằng cách bổ sung bộ giảm chấn, tấm đệm mềm và hạ thấp chiều cao ghế ngồi phía sau. Những tinh chỉnh này dựa trên những cải tiến tổng thể về hệ thống treo và cách âm đã được giới thiệu trên bản nâng cấp Carnival.

Kia Carnival Hi Limousine 2026 được chỉnh sửa để êm ái hơn. Ảnh: Kia

Mẫu xe mới được cung cấp hai tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng V6 3.5L sản sinh công suất 290 mã lực. Thứ hai là động cơ hybrid tăng áp 1.6L cho công suất 242 mã lực. Các tùy chọn này tương tự như Carnival tiêu chuẩn, mặc dù động cơ diesel 2.2 lít không có sẵn trên bản Hi Limousine.

Kia Carnival Hi Limousine 2026 đã được mở bán tại Hàn Quốc. Giá khởi điểm cho phiên bản Noblesse 9 chỗ mới ra mắt với động cơ V6 là 63,27 triệu won (1,2 tỷ đồng). Trong khi đó, phiên bản Signature hybrid bốn chỗ cao cấp nhất có giá 97,80 triệu won (1,9 tỷ đồng). Để so sánh, Carnival thông thường ở Hàn Quốc có giá dao động từ 36,36 triệu đến 52,11 triệu won (696 - 998 triệu đồng).

Một số hình ảnh khác của Kia Carnival Hi Limousine 2026: