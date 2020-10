Khuyên nhau tự uống vitamin C liều cao, vài phút tỉnh như sáo: "Nói hàm hồ" ăn rau xanh, trái cây là đủ!

Tác hại không ngờ đến từ "thuốc tiên"

Xung quanh câu chuyện trên facebook L.P quảng cáo công dụng thần thánh của vitamin C rồi hùn nhau uống vitamin C liều cao với những bằng chứng "thép" như cả gia đình khoẻ mạnh nhờ bổ sung vitamin C hàng ngày với hàm lượng cao.

Thậm chí, vitamin C như là thuốc tiên. "Khi bạn mình đến nhà chơi nhìn rất mệt do vừa phẫu thuật được 2 tuần. Dù đã được tư vấn dùng vitamin C nhưng cô bạn sợ quá liều nhưng được trấn an 500 mg ngày chưa là gì và được gia chủ mời vội 2000 gram vitamin C.

Uống xong 3 phút tỉnh như sáo. Nửa tiếng sau uống thêm 2000 và cũng không có dấu hiệu đi ngoài. Gia chủ kết luận thiếu vitamin C và cần bổ sung đủ 4000 mg ngày để có sức khoẻ".

Chưa hết, câu chuyện còn được chị L.P khoe công dụng thần kỳ hơn đó là khi chị L. đi học múa cột, thầy giáo ngồi ngật ngưỡng vì hôm đó bận việc phải làm việc từ 6h sáng chưa ăn uống gì, tối lại thiếu ngủ. Chị L. đổ luôn nước uống đã pha 4gram C ra cốc, mời thầy. Thầy uống xong, tỉnh như sáo, đỡ mệt hẳn.

TS BS Nguyễn Trọng Hưng

TS Nguyễn Trọng Hưng – Viện dinh dưỡng quốc gia cho biết khi nghe chị L.P khuyên mọi người tăng cường bổ sung vitamin C như vậy ông vô cùng lo ngại. TS Hưng cho biết, không biết chủ nhân facebook trên lấy khuyến cáo hàm lượng vitamin C ở đâu ra mà khuyên người ta sử dụng như vậy.

Điều đáng quan ngại với lượt comment như tìm ra "chân lý của vitamin C" nhờ L.P., TS Hưng cho biết, nếu mọi người làm theo chia sẻ trên thì nguy cơ thừa vitamin C liều cao. Mặc dù vitamin C là loại tan trong nước, nếu thừa vitamin C thì cơ thể sẽ tự đào thải ra ngoài qua đường nước tiểu.

Nhưng nếu sử dụng vitamin C khoảng 1.000mg/ngày có thể gặp các tác dụng không mong muốn như rối loạn tiêu hóa, loét dạ dày, tá tràng, viêm bàng quang, tiêu chảy, tăng tạo sỏi thận, gây bệnh gút, giảm độ bền hồng cầu, cản trở hấp thụ vitamin A, B12.

Ngoài ra, vitamin C liều cao thừa có thể gây ra hiện tượng ức chế ngược nếu ngừng đột ngột. Ở phụ nữ mang thai dùng vitamin C ở liều cao trong thời gian dài có thể gây ra những nhu cầu bất thường ở thai nhi, từ đó dẫn đến bệnh scorbut sớm ở trẻ. Dùng đường tiêm với liều cao có thể gây tan máu, đặc biệt ở những người thiếu men G6PD.

Bổ sung vitamin C vô cùng đơn giản

TS Hưng cho biết, bình thường vitamin C có tác dụng giúp cho cơ thể chống oxy hóa rất tốt, nó tham gia vào nhiều hoạt động sống quan trọng của cơ thể như quá trình hình thành collagen, kích thích ruột non hấp thụ sắt.

Khi thiếu vitamin C sẽ có các triệu chứng như mệt mỏi, thở nông, da dẻ thô ráp, vết thương chậm lành và có những nốt xuất huyết. Tuy nhiên, theo TS Hưng tình trạng thiếu Vitamin C khá hiếm gặp.

Bổ sung vitamin C bằng rau, quả chín là đủ

Khuyến nghị về nhu cầu về vitamin C:

Trẻ từ 6-11 tháng là 25-30 mg/ngày, trẻ từ 1-6 tuổi là 30 mg/ngày, trẻ từ 7-9 tuổi là 35 mg/ngày, tuổi vị thành niên 10-18 tuổi là 65 mg/ngày, người trưởng thành là 70 mg/ngày, phụ nữ có thai là 80 mg/ngày, bà mẹ cho con bú là 95 mg/ngày.

Với khuyến nghị trên, TS Hưng cho biết mọi người không cần phải uống vitamin C liều cao như trên mà đơn giản chỉ cần ăn đủ hàm lượng rau, quả chín như khuyến cáo.

Hiện nay, nhu cầu rau quả chín là 400 gram một ngày và nếu ăn đủ thì vitamin C cũng đủ cho cơ thể. Nếu ăn đủ hàm lượng trên thì không cần bổ sung thêm thực phẩm chứa vitamin C.

Nếu cơ thể tiêu hóa và hấp thu kém thì có thể bổ sung thực phẩm chứa vitamin C. Tuy nhiên, việc bổ sung như thế nào, hàm lượng bao nhiêu cần theo chỉ định của bác sỹ.

Các thực phẩm rau quả chứ nhiều vitamin C như bông cải xanh, trái kiwi, cam, quýt, chanh, ổi, dâu tây và cà chua.

Ví dụ như cam, chanh và các loại hoa quả cùng loài là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Trong 100 gram cam chứa khoảng 53 mg loại vitamin này. Như vậy 1 quả cam trung bình cấp cho chúng ta khoảng 70mg loại vitamin này, còn chanh là 77mg.

Bông cải xanh rất giàu loại vitamin này (chứa 89 mg vitamin C trong 100g), giúp giảm viêm, giảm stress, tăng miễn dịch tốt.

Tiến sĩ Hưng cho rằng, cộng đồng không nên tin vào những chia sẻ hàm hồ và không nên làm theo. Người bình thường chỉ cần ăn uống là đủ thay vì cố uống vitamin C - TS Hưng nhấn mạnh.