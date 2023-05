Khu vườn đẹp như chốn thần tiên do người phụ nữ dành 16 năm chăm sóc

Căn biệt thự có thể không có nhiều vẻ đẹp đặc biệt trong kiến trúc nhưng ở đó lại có khu vườn do người phụ nữ Trương An Bình (An Huy, Trung Quốc) dành tâm huyết suốt 16 năm để chăm chút, cải tạo. Từng góc nhỏ đều đẹp như một bức tranh, rộn ràng hoa lá, cây cỏ như chốn thần tiên, yêu thương và bình yên ai ngắm nhìn một lần đều cảm thấy như bị mê hoặc.

Biệt thự được vợ chồng chị Trương An Bình xây khá đơn giản với vẻ đẹp bình yên cùng những ô cửa kính trong suốt. Chị dành nhiều thời gian và tâm huyết để chăm chút cho khu vườn đẹp như xứ sở thần tiên.

Khu vườn được ấp ủ từ những năm tháng chị công tác ở Đức cùng chồng.

Năm 1992, chị Tiểu Bình sang Đức cùng chồng. Trong những năm đầu sang đất nước mới sinh sống, chị Tiểu Bình bị thu hút bởi vẻ đẹp tự nhiên với những bãi cỏ xanh tươi, cây và hoa ngập tràn trong những khu vườn của châu Âu.

Chị cũng dành thời gian để tham quan các khu vườn, tham dự các lớp học làm vườn và thích thú với công việc tại một trường chuyên nghiên cứu thực vật. Dần dần, thói quen làm vườn trở thành sở thích. Chị Tiểu Bình ấp ủ sở hữu một khu vườn riêng, mong muốn có một cuộc sống sau này thật bình yên và ấm áp bên không gian tràn ngập cây và hoa do chính mình chăm sóc.

Đến năm 2002, Trương Tiểu Bình trở về Trung Quốc làm công việc của một giáo viên dạy hóa. Chị tìm một ngôi nhà phù hợp với mình ở An Huy và bắt tay vào cải tạo khu vườn rộng 400m². 16 năm trôi qua kể từ ngày cải tạo, khu vườn trở thành không gian sống mơ ước của hàng triệu người nhờ vẻ đẹp tràn đầy sức sống của cây cỏ, hoa lá quanh năm.

Góc vườn đẹp mê mẩn.

Mỗi góc nhỏ đều in dấu bàn tay khéo léo, đảm đang của chị.

Chị Tiểu Bình đang tưới nước cho khu vườn.

Những ô cửa kính của ngôi nhà mở rộng đón nắng và không khí trong lành của khu vườn.

Khu vườn không chỉ là nơi để chị Tiểu Bình dành trọn đam mê cho việc trồng cây, trồng hoa mà nơi đây còn giúp chị yêu đời hơn, tạo thêm nguồn cảm hứng mới cho công việc mỗi ngày.

Khu vườn của gia đình chị Trương Tiểu Bình được chia thành 2 khu vực lớn, phía Bắc và phía Nam. Cánh cửa của ngôi nhà hướng về phía Bắc, là khu vực chị cải tạo để mọi người dễ dàng đi lại. Phía Nam là nơi chị Tiểu Bình tập trung trồng các loại hoa mà mình yêu thích. Giữa hai khu vườn là những bãi cỏ lớn, là điểm nghỉ để mọi người có thể dạo bộ hay ngồi trò chuyện bên không gian xanh mát, trong lành.

Khu vườn bốn mùa thơm hương sắc.

Bất kỳ ai ngắm nhìn đều cảm nhận được cách sắp đặt khoa học và nghệ thuật nhờ những kinh nghiệm làm vườn, trồng cây chị học hỏi được từ những ngày công tác ở châu Âu. Chị Tiểu Bình tạo từng lớp thực vật, lớp trên cùng được trồng thông để tỏa bóng xanh mát, tạo đường viền cơ bản cho khu vườn. Lớp trung trồng các cây hoa bụi, lớp dưới cùng là cỏ và các loài hoa theo mùa.



Mỗi góc vườn đều có điểm nghỉ với ghế tựa hay các tiểu cảnh nhỏ xinh, đủ để mọi người có thể thoải mái lựa chọn những góc nhỏ cho riêng mình, đọc sách, thưởng trà hay ngắm cảnh vườn tược, ngắm đất trời xanh trong.

Chị Tiểu Bình đặc biệt yêu hoa nên dành nhiều thời gian để trồng hoa. Khu vườn vô cùng đa dạng các loài hoa với màu sắc và hương thơm quyến rũ. Mỗi mùa trong năm đều có những loài hoa đặc trưng, có những bức tranh dịu dàng từ thiên nhiên.

Mỗi ngày, có hàng trăm loài hoa nở rộ, khu vườn đẹp tự nhiên và yên bình ấy luôn là nơi để mọi người thêm yêu thương nhau, tận hưởng cuộc sống như chốn thiên đường, và là niềm mơ ước của triệu người khi được ngắm nhìn. Ai cũng hiểu một điều đơn giản rằng, chỉ cần tâm huyết, nỗ lực theo đuổi niềm đam mê, món quà bạn nhận được sẽ vô cùng ý nghĩa và to lớn, lớn hơn rất nhiều những lý do bạn chọn để bắt đầu cho niềm đam mê của mình.