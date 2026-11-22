Kéo dài từ Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đến Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng triển khai ưu đãi miễn phí nhiều dịch vụ cho giáo viên cùng chuỗi chương trình văn hóa, giải trí.

Khu du lịch Đại Nam vừa công bố chương trình dịp lễ kéo dài từ 20/11 đến 24/11/2026. Vì năm nay Ngày Nhà giáo Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam đến liền nhau, khu du lịch kết hợp cả hai: giáo viên được miễn phí vé vườn thú, biển và xe lửa, trong khi du khách có thể xem cồng chiêng Tây Nguyên, ẩm thực ba miền, flyboard, đua ngựa và đua chó Greyhound.

Nhân hai ngày lễ liên tiếp, Đại Nam dành đợt tri ân riêng cho giáo viên. Theo thông báo trên fanpage, từ 20/11 đến 24/11, quý thầy cô giáo đến khu du lịch được miễn phí vé cổng, biển, vườn thú và xe lửa. Sau Ngày Nhà giáo, các chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần lượt diễn ra từ 21/11 và đạt cao điểm vào 24/11.

Tại Phố đi bộ Đại Nam, chương trình cồng chiêng Tây Nguyên và nhảy sạp diễn ra vào ngày 21, 22 và 24/11. Theo ban tổ chức, đây là lần đầu tiên không gian văn hóa nghệ thuật của các dân tộc Tây Nguyên được tái hiện tại đây, đặc biệt có trò chơi dân gian nhảy sạp để du khách cùng trải nghiệm. Cũng tại Phố đi bộ, ẩm thực ba miền được bày bán từ 21 đến 24/11 với hơn 200 món ăn dân gian đường phố. Ban tổ chức kỳ vọng "con đường ẩm thực" sẽ gom đủ hương vị Bắc, Trung, Nam trong cùng một không gian.

Tại Biển Đại Nam, chương trình biểu diễn flyboard diễn ra mỗi ngày từ 21 đến 24/11, trong khung giờ 12h00 đến 13h00. Du khách được xem các màn nhào lộn, xoay vòng, đảo xoay nước trên không, đồng thời có cơ hội xem các vận động viên bay lên độ cao 15 đến 20m để ngắm toàn cảnh biển.

Dành cho người yêu tốc độ, đua ngựa trở lại Trường đua Đại Nam vào ngày 24/11 với 2 suất, bắt đầu lúc 10h00 và 14h00. Những chiến mã quen thuộc sẽ tranh tài trong mùa lễ năm nay.

Còn tại Vườn thú Đại Nam, đua chó Greyhound được tổ chức từ 21 đến 24/11, mỗi ngày 2 suất vào 10h00 và 14h00. Những chú chó săn nổi tiếng về tốc độ sẽ so tài trên đường đua, mang đến màn trình diễn vừa nhanh vừa vui nhộn cho khán giả, nhất là các gia đình có trẻ nhỏ.

Nếu muốn xem đủ cả 5 chương trình trong một ngày, 24/11 là lựa chọn duy nhất. Ngày 21 và 22/11 không có đua ngựa, còn 23/11 không có cả cồng chiêng lẫn đua ngựa. Lưu ý đua ngựa và đua chó Greyhound đều diễn ra lúc 10h00 và 14h00 ở hai khu khác nhau, nên du khách cần chọn. Cách xếp hợp lý là xem đua chó vào suất sáng và đua ngựa vào suất chiều. Đua chó còn diễn ra nhiều ngày khác, còn đua ngựa chỉ có ngày 24/11.

8h30 đến 9h30: Vào cổng, dạo Phố đi bộ và ăn sáng bằng các món đường phố trong khu ẩm thực ba miền. Nếu có suất cồng chiêng và nhảy sạp vào buổi sáng, đây là lúc phù hợp để xem.

Vào cổng, dạo Phố đi bộ và ăn sáng bằng các món đường phố trong khu ẩm thực ba miền. Nếu có suất cồng chiêng và nhảy sạp vào buổi sáng, đây là lúc phù hợp để xem. 9h30 đến 10h00: Di chuyển sang Vườn thú, giữ chỗ trước giờ đua.

Di chuyển sang Vườn thú, giữ chỗ trước giờ đua. 10h00: Xem đua chó Greyhound suất sáng.

Xem đua chó Greyhound suất sáng. Sau giờ đua đến 11h45: Tham quan Vườn thú. Giáo viên được miễn vé khu này trong đợt ưu đãi.

Tham quan Vườn thú. Giáo viên được miễn vé khu này trong đợt ưu đãi. 12h00 đến 13h00: Xem flyboard tại Biển Đại Nam. Chương trình chỉ diễn ra trong khung một tiếng, nên du khách đừng đến muộn.

Xem flyboard tại Biển Đại Nam. Chương trình chỉ diễn ra trong khung một tiếng, nên du khách đừng đến muộn. 13h00 đến 13h45: Ăn trưa, nghỉ ngơi và di chuyển sang Trường đua.

Ăn trưa, nghỉ ngơi và di chuyển sang Trường đua. 14h00: Xem đua ngựa suất chiều.

Xem đua ngựa suất chiều. Chiều muộn: Đi xe lửa, dạo biển, quay lại Phố đi bộ xem cồng chiêng và nhảy sạp nếu chưa kịp xem, rồi mua quà, thưởng thức thêm vài món ăn trước khi ra về.

Khu du lịch có quy mô lớn nên du khách cần tính thêm thời gian di chuyển giữa các khu, đến sớm để chọn vị trí xem thuận lợi và mang theo nón, kem chống nắng, nước uống, giày dễ đi bộ vì các chương trình diễn ra ngoài trời. Giờ biểu diễn cụ thể của cồng chiêng, nhảy sạp, điều kiện áp dụng ưu đãi cho giáo viên và chi phí các trò chơi, dịch vụ phát sinh có thể thay đổi, du khách nên theo dõi fanpage Đại Nam hoặc hỏi tại quầy thông tin khi vào cổng.

Khu du lịch Đại Nam, hay còn gọi là Đại Nam Văn Hiến, được đầu tư xây dựng trong suốt 10 năm với kinh phí khoảng 6.000 tỷ đồng. Khu du lịch thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đại Nam, do ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng sáng lập. Khu du lịch nằm tại số 1765A Đại lộ Bình Dương, phường Phú An, TP.HCM, tức phường Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương trước đây.

Quần thể gồm nhiều phân khu: khu vui chơi giải trí, vườn thú, biển nhân tạo, trường đua, tuyến xe lửa, Phố đi bộ và các công trình văn hóa, tâm linh. Trong đó, khu vui chơi giải trí chính thức đi vào hoạt động từ năm 2008, trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều du khách. Tháng 9/2024, báo chí đưa tin bà Nguyễn Phương Hằng trở lại điều hành khu du lịch. Từ đó, Đại Nam liên tục tung các chương trình theo dịp lễ, đặc biệt là chính sách miễn vé vào cổng. Theo thông tin dịp Quốc khánh 2/9 vừa qua, chính sách miễn phí vé vào cổng tiếp tục được áp dụng đến hết năm 2026.