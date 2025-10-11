Người đứng đầu bộ phận truyền thông của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, ông Yurii Ihnat cho biết, ngày 10/10, Nga đã phát động cuộc tấn công hỗn hợp vào Ukraine, sử dụng nhiều loại tên lửa và máy bay không người lái (UAV) cùng lúc. Các cuộc tấn công của Nga được phân tán trên nhiều khu vực khác nhau, nhắm vào cơ sở hạ tầng sản xuất năng lượng và khí đốt.

"Thật không may, chúng ta lại phải đối mặt với một cuộc tấn công hỗn hợp. Gọi là hỗn hợp vì Nga sử dụng rất nhiều loại vũ khí tấn công khác nhau - từ máy bay không người lái, đến tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình", ông Ihnat nói.

Quan chức này nhấn mạnh, điểm đặc biệt trong cuộc tấn công của Nga là việc sử dụng một số lượng lớn tên lửa đạn đạo. Ngoài hai tên lửa đạn đạo Kinzhal, 14 tên lửa đạn đạo Iskander-M cũng được phóng cùng lúc. Những tên lửa này được sử dụng để tấn công nhiều khu vực từ nhiều hướng khác nhau.

Theo ông Yurii Ihnat, Nga đang liên tục cải tiến máy bay không người lái tự sát. Trước đây, những chiếc UAV chỉ được sơn màu đen, nhưng hiện tại chúng được trang bị camera và nhiều bộ phận mới khác. Các chuyên gia đang kiểm tra kỹ những mảnh vỡ UAV để xác định các sự thay đổi và công nghệ mà Nga đang áp dụng. Dữ liệu thu được sau đó sẽ được cung cấp cho các đối tác nhằm tăng cường những lệnh trừng phạt, cùng nhiều mục đích khác.

Ông cũng cho rằng tên lửa và UAV của Nga đang được cải tiến để khó bị đánh chặn hơn, đặc biệt là trước các biện pháp tác chiến điện tử và hỏa lực phòng không.

Đánh giá về năng lực phòng không của Ukraine, quan chức này cho biết hệ thống Patriot rất mạnh mẽ, có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo, song tầm bắn của nó còn hạn chế so với các tên lửa bay theo quỹ đạo đạn đạo. Do đó, để bao phủ toàn bộ lãnh thổ Ukraine sẽ cần số lượng lớn hệ thống Patriot. Nếu không, trong các đợt tấn công quy mô lớn, khi tên lửa bay từ nhiều hướng khác nhau, khả năng đánh chặn hoàn toàn là điều không thể bảo đảm.