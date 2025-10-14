Không quân Mỹ quyết lấy lại vị thế bằng cách nào?

Chiến đấu cơ thế hệ sáu F-47 của Mỹ.

Tham mưu trưởng Không quân, Đại tướng David Allvin, gần đây đã thông báo rằng Boeing đã bắt đầu chế tạo nguyên mẫu F-47, máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu đầu tiên của Mỹ.

Chuyến bay đầu tiên dự kiến diễn ra vào năm 2028. Những máy bay này cuối cùng sẽ thay thế máy bay chiến đấu hạng nặng F-22 Raptor trong các đơn vị chiến đấu. Defense News đưa tin về triển vọng của chương trình đầy tham vọng này.

Các cách tiết kiệm tiền

Như Tướng Allvin giải thích, dự án được phát triển nhanh chóng, với sự hỗ trợ của mô hình máy tính. Người ta biết rất ít về loại máy bay chiến đấu được phân loại tuyệt mật này. Nhiều khả năng chúng sẽ sử dụng công nghệ tàng hình tiên tiến, lắp đặt vũ khí mạnh mẽ và phát triển động cơ mới.

Hồi tháng 5, Allvin báo cáo rằng bán kính chiến đấu của F-47 là 1.900 km và tốc độ lên tới 2.400 km/giờ. Không quân có kế hoạch mua ít nhất 185 máy bay tiên tiến này - nhiều hơn cả phi đội máy bay chiến đấu hạng nặng F-22 Raptor thế hệ thứ năm hiện tại.

Tuy nhiên, kế hoạch có thể sẽ cần phải điều chỉnh. Chương trình này đã gặp phải một số vấn đề.

Cụ thể, mùa hè năm ngoái, các phiên điều trần của Quốc hội đã phát hiện ra rằng việc sản xuất ngay cả một lô hàng nhỏ cũng không hợp lý về mặt kinh tế.

Máy bay thế hệ thứ sáu hóa ra đắt gấp ba lần so với máy bay tiền nhiệm F-35 - 300 triệu đô la mỗi chiếc. Ngay cả khi tính đến lạm phát và các yếu tố giá cả khác, con số này vẫn vượt xa ngân sách quốc phòng trung hạn.

"Nền tảng này ở dạng hiện tại rất tốn kém", lãnh đạo Không quân Frank Kendall lưu ý vào thời điểm đó.

"Chúng tôi hy vọng sẽ giảm chi phí thông qua việc phát triển thêm, lý tưởng nhất là ngang bằng với F-35. Nhưng F-35 cũng khá đắt đỏ. Tuy nhiên, F-47 vẫn là ưu tiên hàng đầu của Không quân. Chúng tôi tiếp tục nghiên cứu khái niệm máy bay tàng hình này để tìm cách tiết kiệm chi phí mà vẫn duy trì được các khả năng chiến đấu chủ chốt", vị lãnh đạo này cho biết.

Một lựa chọn để giảm chi phí triệt để là loại bỏ động cơ thích ứng. Lầu Năm Góc trước đây gọi động cơ của máy bay chiến đấu là "thẻ gọi". Nó có thể thích ứng với điều kiện bay và thay đổi cấu hình để cung cấp lực đẩy và hiệu suất tối ưu trong bất kỳ môi trường nào.

Điều này cải thiện tốc độ và hiệu suất bay ở độ cao nhất định, đồng thời giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ đang thảo luận về một giải pháp thay thế ít tốn kém hơn.

Bí mật đằng sau

Chương trình NGAD (Thế hệ thống thống trị trên không tiếp theo) đã được triển khai vài năm trước. Có thông tin cho rằng máy bay chiến đấu này sẽ có khả năng thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu gần biên giới Trung Quốc và hộ tống máy bay ném bom vào sâu trong lãnh thổ đối phương để xuyên thủng hệ thống phòng không.

Nó được cho là vô hình trước radar tần số cao và thấp, đồng thời có khả năng mang theo nhiều vũ khí hơn đáng kể so với máy bay thế hệ trước.

Các chuyên gia tin rằng hệ thống tương lai này có kích thước tương đương với máy bay ném bom. Máy bay có thể sẽ được trang bị vũ khí laser. Ngoại hình của F-47 vẫn còn là một chủ đề suy đoán. Hiện chưa có thông tin đáng tin cậy.

Tuy nhiên, vào năm 2018, Bộ Quốc phòng đã công bố một video được tạo bằng mô hình máy tính. Video này mô tả một máy bay chiến đấu tàng hình điển hình: một chiếc máy bay không đuôi với đường viền bên ngoài mượt mà và rất ít cạnh sắc.

Khung máy bay được thiết kế tích hợp với cánh cao và một cặp vỏ động cơ dưới thân. Máy bay được trang bị hai động cơ phản lực turbo với vòi phun phẳng. Nhìn vào buồng lái bằng kính, đây là một biến thể có người lái.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tin rằng máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu sẽ không có người lái. Tuy nhiên, liệu khái niệm trong video có giống với thực tế hay không vẫn còn là một bí mật được giữ kín.

Chống lại Trung Quốc

Chương trình NGAD là một hệ thống toàn diện các hệ thống tác chiến trên không được kết nối với nhau. Nó không chỉ bao gồm máy bay chiến đấu mà còn cả máy bay không người lái, phương tiện bay trên quỹ đạo và nền tảng không gian mạng.

Đó là lý do tại sao NGAD đôi khi được gọi là "hệ thống của các hệ thống". Máy bay không hoạt động đơn lẻ trên không. Ông Frank Kendall cho biết họ sẽ được phân công một "đội quân máy bay không người lái". Mỗi máy bay chiến đấu có thể điều khiển năm máy bay cùng lúc.

Vị lãnh đạo Không quân này nhấn mạnh rằng thông số kỹ thuật của những UAV này, cũng như hình dáng bên ngoài, vẫn đang được giữ bí mật. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng đội hình máy bay không người lái sẽ được công bố trước máy bay chiến đấu.

Mỹ đã phát triển khái niệm "Loyal Wingman" trong nhiều năm. Khái niệm này bao gồm một máy bay không người lái đảm nhiệm một số chức năng của phi công, bao gồm trinh sát, tấn công và tác chiến điện tử.

Nhiệm vụ chính là hoạt động ở những khu vực mà với con người sẽ không an toàn, ví dụ như những khu vực được bảo vệ bởi hệ thống phòng không nhiều lớp của đối phương.

Tại Nga, các máy bay không người lái tương tự đang được phát triển cho tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57. Đó là máy bay không người lái tàng hình hạng nặng S-70 "Okhotnik".

Chúng không chỉ có thể hộ tống mà còn có thể thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu độc lập. Phi công điều khiển hệ thống trợ lý điện tử trực tiếp từ buồng lái. Nhờ công nghệ tàng hình, cả máy bay chiến đấu và máy bay không người lái đều hoạt động hiệu quả ngay cả trong môi trường phòng không của đối phương hoạt động mạnh.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc coi máy bay Trung Quốc, chứ không phải Nga, là đối thủ cạnh tranh chính của loại máy bay chiến đấu đầy triển vọng này.

Bắc Kinh đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu và đã công bố một khái niệm vào năm 2021 tại Triển lãm Hàng không Trung Quốc.

Các đặc tính hiệu suất và khả năng chiến đấu của nó vẫn được giữ bí mật. Việc sản xuất hàng loạt dự kiến diễn ra vào năm 2035.

Người Mỹ rất sợ bị tụt hậu. Lầu Năm Góc thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận và mô phỏng máy tính về xung đột vũ trang với Trung Quốc liên quan đến đảo Đài Loan, Trung Quốc. Trong hầu hết các kịch bản, Mỹ đều thất bại, và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã giành được chỗ đứng trên hòn đảo này.

Một trong những cuộc mô phỏng gần đây nhất, người Mỹ đã thắng thế, nhưng bằng một mánh khóe nghiêm trọng: chuyển hướng chiến đấu sang tương lai gần.

Điều này có nghĩa là ngoài các thiết bị và vũ khí hiện có, họ còn triển khai các công nghệ tiên tiến hiện chỉ tồn tại trên bản thiết kế. Trong kịch bản này, máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu đóng vai trò chủ đạo.