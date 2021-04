Không quan hệ tình dục trong thời gian dài, chuyện gì xảy ra?

Dưới đây là 7 điều xảy ra khi bạn không quan hệ tình dục trong thời gian dài, theo các chuyên gia tình dục.

Ham muốn tình dục thay đổi

Tình dục có khả năng tác động đến nhiều thứ, ví dụ như cải thiện tâm trạng của bạn, làm tăng vòng eo, và quan hệ tình dục mỗi tuần một lần thậm chí có thể tăng tuổi thọ. Nhưng điều gì xảy ra nếu bạn không quan hệ tình dục thường xuyên — hoặc không quan hệ tình dục?

Sari Cooper, nhà trị liệu tình dục người Mỹ, nói với The Healthy: Ảnh hưởng sức khỏe của kiêng tình dục khác nhau tùy thuộc vào sức khỏe, độ tuổi nhưng bạn có thể sẽ thấy một số tác động.

Đầu tiên, bạn có thể cảm thấy mất ham muốn tình dục — hoặc tăng ham muốn tình dục! Cooper nói: "Đối với một số người, khi họ không quan hệ tình dục, họ bắt đầu cảm thấy uể oải hơn, ít sinh lực hơn và khao khát tình dục. Xa mặt cách lòng là cách một số khách hàng của tôi mô tả tình huống này".

Vì tình dục không nằm trong danh sách những việc cần làm của bạn, bạn có thể suy giảm ham muốn. Mặt khác, đối với một số người, không quan hệ tình dục có thể làm cho họ ham muốn hơn.

Bác sĩ Tiến sĩ Lauren Streicher, tác giả cuốn sách "Sex Rx: Hormones, Health and Your Best Sex Ever", cho biết: "Bạn có thể không nghĩ về tình dục nhiều, hoặc bạn có thể nghĩ về nó mọi lúc. Điều này khác nhau ở mỗi người". Nếu bạn đang muốn quan hệ nhiều hơn, hãy thử phương pháp lên lịch quan hệ tình dục được chuyên gia khuyến khích.

Tâm trạng thay đổi

Nếu không quan hệ tình dục, bạn sẽ không nhận được những lợi ích về tinh thần mà tình dục mang lại.

Tình dục vừa có tác động đến thể chất, vừa có tác động đến tinh thần. Nhà trị liệu tình dục Cooper nói: "Khi mọi người quan hệ tình dục, họ thường tiếp xúc da kề da và kiểu tiếp xúc này là cách con người được an ủi từ khi mới sinh ra (mẹ ôm con)".

"Trong khi quan hệ, hai người sẽ có vô số những đụng chạm vuốt ve da kề da mà có thể giúp điều chỉnh tâm trạng của nhau", thông qua việc giải phóng hormone oxytocin mang lại cảm giác dễ chịu, theo Cooper.

Tiến sĩ Streicher cũng nói rằng quan hệ tình dục có thể giúp bạn có tâm trạng tốt hơn nhờ những endorphin giúp cải thiện tâm trạng.

Nếu không quan hệ tình dục, bạn sẽ không nhận được những lợi ích này. Do đó, có thể bạn sẽ cảm thấy trầm lắng hơn — nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sẽ trở nên trầm cảm về mặt lâm sàng.

Mặc dù các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trầm cảm và thiếu quan hệ tình dục có mối liên hệ với nhau, nhưng điều này phản ánh mối liên quan chứ không phải nguyên nhân và kết quả. "Nếu bạn là một người khỏe mạnh và bạn ngừng quan hệ tình dục, bạn sẽ không bị trầm cảm vì điều đó", Tiến sĩ Streicher nói. Bên ngoài cải thiện tâm trạng, tình dục còn có nhiều lợi ích sức khỏe khác mà bạn có thể tìm hiểu tại đây.

Giảm khả năng bôi trơn

Đối với phụ nữ lớn tuổi, âm đạo cũng có thể khó được bôi trơn hơn do thiếu các hormone như estrogen. "Một phụ nữ trẻ 20 hoặc 30 tuổi sẽ có nhiều estrogen hơn để đảm bảo các mô của âm đạo luôn khỏe mạnh, đàn hồi và được bôi trơn" mặc dù cô ấy không quan hệ tình dục, Tiến sĩ Streicher nói. "Nhưng với phụ nữ 60 tuổi không có nhiều estrogen, họ đã mất đi khả năng đó".

Cooper nói rằng điều quan trọng là duy trì ham muốn ngay cả khi không có bạn tình. "Khả năng bôi trơn âm đạo giảm dần theo tuổi tác và nếu bạn không được kích thích bằng cách thủ dâm, sách báo, video khiêu dâm hoặc bạn tình, thì khả năng bôi trơn có thể giảm nhanh hơn", Cooper chia sẻ. Thực tế, thủ dâm có thể có nhiều lợi ích bất ngờ mà bạn chưa biết.

Khó chịu hơn khi quan hệ

Không giao hợp thường xuyên khi bạn già đi, thành âm đạo mỏng hơn và có thể dẫn đến quan hệ tình dục đau đớn.

Theo Hiệp hội Mãn kinh Bắc Mỹ, giao hợp thường xuyên rất quan trọng đối với sức khỏe âm đạo sau khi mãn kinh.

Cooper nói: "Khi bạn già đi, nếu không giao hợp thường xuyên, thành âm đạo mỏng hơn và có thể dẫn đến quan hệ tình dục đau đớn. Giao hợp ít thường xuyên hơn cũng có nghĩa là giảm kích thích – hành động tạo ra chất bôi trơn".

Mức độ căng thẳng thay đổi

Tác động của việc thiếu quan hệ tình dục với mức độ căng thẳng rất phức tạp.

Tiến sĩ Streicher nói: "Những người ít căng thẳng có xu hướng quan hệ tình dục nhiều hơn, nhưng đó là một mối liên hệ, không phải nguyên nhân và kết quả".

Nếu tình dục là một liều thuốc giảm căng thẳng cho bạn, thì thiếu tình dục có thể làm tăng mức độ căng thẳng của bạn.

Nhưng Tiến sĩ Steicher nói: "Đối với một số phụ nữ, quan hệ tình dục thực sự gây căng thẳng vì nhiều lý do: nó có thể gây đau đớn hoặc chỉ đơn giản là họ không muốn làm". Trong trường hợp này, không quan hệ có thể giúp họ giảm được căng thẳng.

Giảm nguy cơ UTI

Có thể bạn sẽ không ngạc nhiên khi biết nguy cơ nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục giảm xuống nếu bạn không quan hệ tình dục, nhưng tỷ lệ nhiễm trùng đường tiết niệu cũng có thể giảm.

Tiến sĩ Streicher nói: "Giao hợp có khả năng làm tăng nguy cơ nhiễm trùng bàng quang tái phát" do sự lây lan của vi khuẩn có thể xảy ra trong lúc làm ‘chuyện ấy’.

80% trường hợp nhiễm trùng đường tiết niệu ở phụ nữ tiền mãn kinh xảy ra trong vòng 24 giờ sau khi quan hệ tình dục và tần suất quan hệ tình dục là yếu tố dự báo mạnh nhất về nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát, theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí American Family Physician.

Đau bụng kinh nặng hơn

Tử cung là một cơ và nhiều phụ nữ co bóp tử cung khi đạt cực khoái, điều này sẽ khiến máu được đẩy ra ngoài nhanh hơn, từ đó sẽ giảm đau bụng kinh.

Quan hệ tình dục có thể giúp giảm bớt đau bụng kinh. Mặc dù điều này chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng, Tiến sĩ Streicher nói rằng nó có cơ sở.

Cô giải thích: "Tử cung là một cơ và nhiều phụ nữ co bóp tử cung khi đạt cực khoái, điều này sẽ khiến máu được đẩy ra ngoài nhanh hơn, từ đó sẽ giảm đau bụng kinh. Ngoài ra, tình dục có thể giúp gia tăng endorphin, điều này cũng sẽ giúp giảm đau bụng kinh".

(Nguồn: The Healthy)