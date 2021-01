Không quân Ấn Độ đặt cược tất cả vào chiến đấu cơ Nga: Đơn hàng vũ khí lớn chưa từng có

Theo tờ The Times of India, Không quân Ấn Độ (IAF) vừa thông qua kế hoạch mua sắm một loạt chiến đấu cơ mới từ Nga với 21 chiến đấu cơ MiG-29 và 12 tiêm kích đa năng Sukhoi Su-30MKI. New Delhi sẽ sớm gửi một yêu cầu cụ thể đến Rosoboronexport, Tập đoàn xuất nhập khẩu vũ khí nhà nước của Nga.

Thông tin trên được IAF đưa ra chỉ vài ngày sau khi New Delhi thông qua việc mua 83 chiến đấu cơ hạng nhẹ HAL Tejas do nước này tự phát triển. Ngân sách cho hợp đồng này sẽ được trích ra từ gói mua sắm vũ khí trị giá hơn 5 tỷ USD được Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông qua vào giữa năm 2020.

Cũng theo The Times of India, sau một cuộc họp với Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ (DAC), Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnat Singh đã phê duyệt việc mua 21 chiếc MiG-29 cùng với việc nâng cấp 59 chiếc MiG-29 hiện có cũng như mua 12 chiếc Su-30 MKI.

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, việc mua sắm và nâng cấp những chiếc MiG-29 sẽ tiêu tốn gần 1 tỷ USD, trong khi đó số Su-30MKI do Tập đoàn Hindustan Aeronautics Limited (HAL) lắp ráp theo giấy phép của Nga sẽ rơi vào khoảng 1,43 tỷ USD.

Được biết, Ấn Độ và Nga đã đàm phán về hợp đồng MiG-29 và Su-30MKI từ năm 2019, sau khi một sao quan chức cấp cao của IAF đến thăm một căn cứ không quân của Nga, cũng như đánh giá phiên bản MiG-29 họ dự định sẽ mua.

MiG-29 của Không quân Ấn Độ. Ảnh: DefPost.

Hiện tại, Không quân Ấn Độ đang phải đối mặt tới tình trạng thiếu máy bay chiến đấu trầm trọng nhất từ trước tới nay khi New Delhi cho một loạt máy bay cũ nghỉ hưu. Trong biên chế IAF hiện nay có khoảng 59 chiếc MiG-29 với nhiều biến thể khác nhau, còn Su-30MKI là vào khoảng 260 chiếc

Theo đánh giá của tờ Eur Asian Times, Không quân Ấn Độ hiện chỉ có trong tay 30 phi đội tiêm kích, trong khi đó con số mà họ cần lại lên đến 42 phi đội. IAF đứng trước sức ép rất lớn về trang bị lẫn quân số khi phải căng mình bảo vệ các tuyến biên giới giáp với Trung Quốc và Pakistan.

Sau sự kiện 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong cuộc đụng độ với Trung Quốc ở khu vực tranh chấp Ladakh vào tháng 6 năm ngoái. New Delhi bắt đầu tăng cường mua sắm vũ khí để đối phó với các mối đe dọa an ninh trước mắt.

Truyền thông Ấn Độ, IAF đang có kế hoạch mua sắm khoảng 114 chiến đấu cơ mới trong tương lai trị giá khoảng 20 tỷ USD, dựa trên chiến lược "Make in India". Tất nhiên, để làm được điều này Ấn Độ cần phải thỏa thuận lại với các đối tác chiến lược của họ.

Một chiếc Su-30MKI bên trong dây chuyền lắp ráp của HAL. Ảnh: Defence Review.

Ngoài các chiến đấu cơ Nga, Không quân Ấn Độ cũng mở rộng danh sách các mua sắm vũ khí sang Pháp với hợp đồng mua tiêm kích đa năng Dassault Rafale trị giá hàng tỷ USD. New Delhi cũng tham vọng tự sản xuất Rafale như họ đang làm với Su-30MKI.

Theo các báo cáo, Dassault Aviation đang tìm cách đầu tư vào Ấn Độ sau khi New Delhi tỏ rõ ý định sẽ mua hơn 100 chiếc Rafale nếu có được giấy phép lắp ráp dòng chiến đấu cơ này.