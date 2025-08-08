Không phải sầu riêng hay nông sản, một kho báu của Việt Nam được Thái Lan liên tục săn lùng: Xuất khẩu tăng trưởng 3 chữ số, nước ta thu về hàng chục triệu USD

Ảnh minh họa

Theo số liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam sang Thái Lan trong nửa đầu năm 2025 ghi nhận bước tiến vượt bậc với kim ngạch đạt 33 triệu USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2024. Thái Lan hiện là thị trường nhập khẩu đơn lẻ lớn thứ 4 của Việt Nam đối với nhóm sản phẩm này, chiếm 10% tổng giá trị xuất khẩu mực, bạch tuộc cả nước.

Diễn biến xuất khẩu trong hai quý đầu năm nay cho thấy sự tăng trưởng liên tục. Kim ngạch mỗi quý đều tăng hai con số, phản ánh nhu cầu ổn định và đang trên đà mở rộng từ thị trường Thái Lan. Các mặt hàng xuất khẩu ghi nhận sự bứt phá rõ rệt, đặc biệt là mực sống/tươi/đông lạnh và bạch tuộc chế biến.

Trong cơ cấu xuất khẩu, mực tiếp tục là mặt hàng chủ lực với kim ngạch đạt 32,5 triệu USD, chiếm tới 98,4% tổng kim ngạch, tăng 35,6%. Đáng chú ý, sản phẩm mực khô, nướng (bao gồm cả mực sấy ăn liền) đạt 30,24 triệu USD, tăng gần 30% – tiếp tục là nhóm sản phẩm được thị trường Thái Lan ưa chuộng nhờ tính tiện lợi, phù hợp với thị hiếu tiêu dùng.

Một điểm sáng đáng kể là mực sống, tươi và đông lạnh với kim ngạch đạt 2,276 triệu USD, tăng đột biến 254%. Điều này cho thấy nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu phục vụ chế biến và tiêu dùng tươi tại Thái Lan đang gia tăng mạnh mẽ. Đây là tín hiệu cho thấy Việt Nam đang từng bước mở rộng phạm vi sản phẩm và đáp ứng được nhu cầu đa dạng của thị trường này.

Mặc dù chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng kim ngạch, xuất khẩu bạch tuộc từ Việt Nam sang Thái Lan vẫn ghi nhận tăng trưởng ấn tượng, đạt 0,513 triệu USD, tăng tới 149,9%. Trong đó, bạch tuộc chế biến vươn lên mạnh mẽ với mức tăng trưởng lên đến 250,9%, phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với sản phẩm chế biến sẵn và giá trị gia tăng cao.

Bạch tuộc khô, muối, sống, tươi hoặc đông lạnh cũng cho thấy tín hiệu tích cực với mức tăng trưởng 43,4%. Đây là cơ sở để các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam có thể xem xét đầu tư, mở rộng dòng sản phẩm bạch tuộc trong thời gian tới, đặc biệt là các sản phẩm có hàm lượng chế biến cao.

Thái Lan là thị trường có nhu cầu tiêu thụ thủy sản lớn, đặc biệt trong nhóm mực và bạch tuộc. Với ưu điểm ít rào cản kỹ thuật, thị trường này được xem là một trong những điểm đến thuận lợi cho sản phẩm thủy sản của Việt Nam. Người tiêu dùng Thái Lan có thị hiếu gần gũi với Việt Nam, đặc biệt ưa chuộng các sản phẩm như mực khô, mực tươi sống và bạch tuộc chế biến – những mặt hàng Việt Nam đang có thế mạnh.

Tuy nhiên, sức cạnh tranh tại Thái Lan cũng đang dần gia tăng khi nước này đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn cung, đặc biệt từ các quốc gia như Trung Quốc, Argentina, Ấn Độ – nơi có giá thành sản phẩm thấp hơn. Điều này buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm, đồng thời tối ưu chi phí sản xuất và logistics để duy trì lợi thế.