Không khí lạnh tăng cường mạnh hơn vào đêm mùng 1 Tết

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm trời chuyển rét.

Nhiệt độ ban ngày từ 20-23 độ, từ đêm giảm xuống còn 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, riêng khu Tây Bắc ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm trời chuyển rét.

Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, riêng khu vực Tây Bắc từ 27-30 độ, có nơi trên 30 độ, đêm giảm xuống còn 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ ban ngày từ 21-23 độ, từ đêm xuống còn 17-19 độ.

Dự báo mùng 2-3 Tết là thời gian rét nhất trong dịp Tết với nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc từ 16-18 độ, cao nhất 18-21 độ, vùng núi thấp hơn, trời tiếp tục có mưa nhỏ rải rác, làm tăng cảm giác giá buốt.

Đêm nay, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Từ mùng 2 Tết, Thanh Hoá – Huế bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trong đó Thanh Hoá chuyển rét, Nghệ An – Huế rét về đêm và sáng, trời tiếp tục có mưa rải rác.

Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Ngày mùng 2-3 Tết, khu vực này tiếp tục có mưa rào rải rác, trời se lạnh vào đêm và sáng sớm.

Khánh Hòa đến Bình Thuận cũ hôm nay trời nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, cao nhất 28-31 độ.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo Nam Bộ tiếp tục duy trì nền nhiệt cao trong suốt kỳ nghỉ Tết.