Không khí lạnh đang tràn về, ngày mai Hà Nội giảm còn bao nhiêu độ?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 9/10, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Đêm nay (9/10), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày 10-11/10, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Từ chiều nay đến ngày 11/10, do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu cơn bão số 7 với không khí lạnh nên ở Bắc Bộ có mưa to đến rất to; từ ngày 10-12/10, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to.

Từ chiều nay (9/10), do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 7, ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) gió mạnh dần lên cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động rất mạnh.

Từ chiều nay đến ngày 10/10, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6-7, phía Bắc có nơi cấp 8, giật cấp 10. Các tỉnh trên đất liền phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 3-4.

Khu vực Hà Nội: Từ chiều nay (9/10) có lúc có mưa rào và dông; từ đêm nay đến ngày 11/10, có mưa to đến rất to. Từ ngày mai (10/10), trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ.