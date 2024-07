Không đội bóng nào như tuyển Anh: Thắng vẫn bị CĐV la ó, chuyên gia hoài nghi, WAGs thì bị ném bia vào người

Đêm 30/6, đội tuyển Anh ngược dòng khó tin trước Slovakia để giành tấm vé lọt vào tứ kết Euro 2024. Cho đến lúc này, Tam sư vẫn đang đi đúng hướng, từ đứng nhất vòng bảng cho đến giành vé đến vòng 8 đội mạnh nhất.

Tuy nhiên, cách Harry Kane và các đồng đội làm điều này khiến nhiều người cảm thấy không hài lòng. Sau khi tuyển Anh vượt qua Slovakia, một bộ phận fan trên sân vẫn la ó khi thấy HLV Southgate xuất hiện.

HLV Gareth Southgate không nhận được sự tín nhiệm của một bộ phận người hâm mộ Tam sư

Cựu danh thủ Gary Neville cũng không hài lòng với những gì toàn đội làm được. Ông cho rằng chiến thắng trước Slovakia là may mắn.

“Được cứu rỗi là từ phù hợp nhất hôm nay. Toàn đội đã cực kỳ may mắn. Họ nên cảm ơn thần may mắn và tuyển Anh thật sự rất tệ trong 4 trận đấu vừa qua tại Euro. Ngay cả trong hiệp phụ, tuyển Anh cũng chơi không tốt. Slovakia đã không may mắn ở phút cuối”, Neville cho hay.

Ở lượt trận trước đó, WAGs cùng một số người thân của cầu thủ trên khán đài cũng bị ném bia vào người. Nguyên nhân được xác định là bởi một số fan ngồi phía trên quá thất vọng vì cách tuyển Anh chơi bóng nên đã hất bia xuống phía dưới.

Người thân tuyển Anh bị ném bia vào người ở trận gặp Slovenia hồi tuần trước

Dù sao, tuyển Anh vẫn còn cơ hội lấy lại niềm tin từ người hâm mộ với các trận đấu trước mắt. Tam sư rơi vào nhánh đấu dễ khi tránh được nhiều ông lớn. Tại tứ kết, thầy trò HLV Gareth Southgate sẽ gặp ngựa ô Thụy Sĩ.