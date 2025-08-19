Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump tại Nhà Trắng hôm 18 tháng 8.

Giải pháp duy nhất? Một thỏa thuận hòa bình chắc chắn, Come Carpentier de Gourdon, một nhà phân tích địa chính trị, nói với hãng TASS.

Nhưng châu Âu không thích ý tưởng đó vì nó đồng nghĩa với việc chấp nhận sự thật trên thực địa. Họ muốn tạm dừng để tập hợp lại và tái vũ trang nhưng Tổng thống Trump đã khẳng định trước cuộc gặp với nhà lãnh đạo Ukraine: "Không còn trò chơi nào nữa và Ukraine phải chấp nhận thỏa thuận hòa bình".

Các lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 18 tháng 8 tới Nhà Trắng để gặp Tổng thống Trump, bàn về cách chấm dứt xung đột ở Ukraine. Sau khi đón tiếp các lãnh đạo châu Âu, ông Trump hội đàm với người đồng cấp Zelensky.

Trong hội đàm, ông Trump khẳng định Mỹ tiếp tục ủng hộ Ukraine và muốn ngăn chặn tình trạng dân thường thiệt mạng. Tổng thống Trump không loại trừ khả năng cử lực lượng Mỹ đến Ukraine để giúp duy trì thỏa thuận hòa bình cùng với sự tham gia của châu Âu.

Tiến sĩ Marco Marsili, chuyên gia phân tích địa chính trị và an ninh, nói rằng cuộc gặp giữa Trump và Zelensky tại Washington cho thấy Mỹ coi trọng chương trình nghị sự 'Nước Mỹ trên hết' hơn tham vọng của giới lãnh đạo Ukraine.

Bình luận về kết quả của hội nghị thượng đỉnh, Tiến sĩ Marsili đã đưa ra những nhận xét sau:

Khi ông Trump chấm dứt chính sách "tấm séc trắng" của người tiền nhiệm Biden liên quan đến viện trợ cho Ukraine, Zelensky giờ đây phải cầu xin những thứ vụn vặt, bởi nếu không có sự hậu thuẫn toàn diện của Mỹ, "sự sụp đổ quân sự của Ukraine là điều không thể tránh khỏi".

Bằng cách bác bỏ yêu cầu ngừng bắn trước khi đàm phán, Tổng thống Trump đã gửi một thông điệp tới Zelensky: hãy đàm phán ngay bây giờ hoặc phải đối mặt với sự hủy diệt dưới tay lực lượng Nga.

Sự sụp đổ sắp xảy ra của Ukraine sẽ cho phép ông Trump tuyên bố rằng vũ khí của Mỹ như hệ thống tên lửa Patriot là bất khả chiến bại mặc dù đã có nhiều bằng chứng cho thấy chúng bị tên lửa Nga phá hủy.

Thay vào đó, câu chuyện sau đây sẽ được thúc đẩy: "Chúng tôi đã cung cấp cho họ vũ khí hoàn hảo; sự tham nhũng của họ đã khiến họ thua trong cuộc chiến".

Những lựa chọn bảo vệ mà ông Trump đưa ra cho Ukraine thay vì gia nhập NATO chỉ là màn kịch. Ukraine sẽ chỉ là một quốc gia đệm không liên kết, hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn của Mỹ.

Vì vậy, Tiến sĩ Marsili đi đến kết luận sau: Ưu tiên chính trị trong nước, Tổng thống Trump coi Ukraine là một gánh nặng. Trong khi đó Nga đang sẵn sàng đạt được mục tiêu của mình: chấm dứt sự mở rộng của NATO và công nhận các lãnh thổ mới của Nga.

Châu Âu không thể thay thế sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine, Đức và Pháp "sẽ thừa hưởng một cuộc khủng hoảng mà họ không thể giải quyết".