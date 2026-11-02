Nhà thiết kế chính của Công ty Fire Point đã nói về ứng dụng của tên lửa đạn đạo FP-7 do họ sản xuất.

Tên lửa đạn đạo FP-7 (trái) và FP-9 (phải)

"Tên lửa đạn đạo FP-7 của Ukraine đã vượt qua các cuộc thử nghiệm chiến đấu, nhưng việc sử dụng nó với đầu đạn nổ mạnh thông thường không hiệu quả về mặt chi phí", theo ông Denis Shtilerman, đồng sáng lập và nhà thiết kế chính của Công ty Fire Point.

Người đứng đầu doanh nghiệp sản xuất vũ khí đã giải thích đánh giá của mình về chi phí cao của việc mang theo tải trọng chiến đấu: "Vận chuyển 200kg chất nổ trên quãng đường 300km với giá 600.000 USD trong khi bạn có thể làm điều đó với 50.000 USD rõ ràng là điều không hợp lý".

Ông Shtilerman đã đề cập đến máy bay không người lái tấn công FP-2 như một phương án thay thế, đồng thời cũng giải thích tên lửa đạn đạo cần một khung thân rất chắc chắn, cho phép nó mang ít chất nổ hơn so với các loại vũ khí khác nhưng vẫn đạt hiệu quả cao.

Nhà thiết kế cho rằng việc sử dụng tên lửa FP-7 "cấu hình đặc biệt" chỉ được biện minh sau khi biến thể mang đầu đạn chùm được đưa vào sử dụng.

Tên lửa đạn đạo FP-7 sẽ có khả năng mang theo đầu đạn chùm.

Trước đó, ngày 1/10/2026, Tổng thống Zelensky đã tuyên bố lần đầu tiên sử dụng tên lửa FP-7 trong chiến đấu. Theo nguồn thông tin từ Ukraine, FP-7 đã tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ mà Nga đang tạm thời kiểm soát.

Báo chí Ukraine cho biết thêm, đã có một cuộc tấn công vào khu vực sân bay Donetsk. Cơ sở này rõ ràng khiến giới chỉ huy Ukraine phấn khích, vì họ từng chịu một đòn tấn công mạnh vào đó và mất quyền kiểm soát. Giờ đây giới chức quốc phòng nước này đang cố gắng bằng cách nào đó trả thù cho thất bại trên.

Phía Ukraine cũng coi các mục tiêu ở vùng biên giới Nga, như các khu vực Bryansk, Belgorod và Kursk, nằm trong tầm bắn của tên lửa (lên đến 300km). Chi tiết chính xác về những cuộc tấn công cụ thể vào các mục tiêu nằm trực tiếp trong cái gọi là "vùng lãnh thổ cũ của Nga" vẫn chưa được công bố chính thức.