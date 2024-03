Không chịu can 2 phụ nữ đánh nhau, chàng trai bị chỉ trích dữ dội

Vài ngày trước, tại một bãi đỗ xe ở thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, một chàng trai phát hiện hai người phụ nữ lao vào đánh nhau dữ dội. Anh vốn định chạy tới can ngăn, nhưng sau khi quan sát một hồi thì ngần ngại vì hai cô vừa đánh vừa chửi rất hung hăng, mắng càng lớn thì ra tay lại càng bạo lực, ai cũng có cái lý của mình, nói thế nào cũng không bình tĩnh lại được.

Không biết phải làm sao, cuối cùng chàng trai quyết định không can thiệp, quay người bỏ đi.

Toàn bộ cảnh tượng này được người khác quay được và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút đông đảo sự quan tâm, chú ý. Clip cho thấy hai người phụ nữ đánh nhau rất ác liệt trong bãi đậu xe. Họ xông vào nhau đấm, đá, giật tóc, xé quần áo. Khi chàng trai bỏ đi, cả hai người thậm chí còn đẩy nhau ngã lăn lộn trên mặt đất.

Chàng trai chứng kiến cảnh hai người phụ nữ đánh nhau dữ dội.

Hành động bỏ đi của chàng trai bị đông đảo cư dân mạng chỉ trích. Họ cho rằng anh rất lạnh lùng, vô tâm, không đáng mặt đàn ông khi không khuyên can, ngăn cản hai người phụ nữ.

Bị chỉ trích nhiều, người đàn ông lên tiếng giải thích, nói rằng khi nhìn thấy hai người đánh nhau, ban đầu anh đã chạy tới định can ngăn. Thế nhưng anh thấy cả hai cô ngày càng hung hãn nên không biết nên can kiểu gì.

Anh bỏ đi thay vì can ngăn.

"Tôi kéo người này thì người kia đánh, kéo người kia thì người này nhào đến, không biết làm thế nào nên mới bỏ đi. Tôi không hề quen biết họ, đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy hai người phụ nữ đánh nhau quyết liệt như vậy, thú thực lúc đó tôi rất choáng váng.

Những người đã ghi hình tôi, họ còn chẳng thèm đến xem và có ý định giúp. Ít nhất thì sau khi bỏ đi, tôi còn gọi điện cho ban quản lý tòa nhà để xử lý, cũng không phải cứ thế bỏ đi", chàng trai nói.

Sau khi lên tiếng, lời giãi bày của chàng trai đã nhận được nhiều đồng tình. Đa số đều cho rằng việc can ngăn người khác đánh nhau rất khó, đặc biệt khi chỉ có một mình, nếu không cẩn thận sẽ mang họa vào thân. Cách tốt nhất là gọi bảo vệ, nhân viên an ninh hoặc cảnh sát để nhờ can thiệp.