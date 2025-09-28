Trong cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky tại New York, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bày tỏ sẵn sàng xem xét lại lệnh cấm sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ để tấn công Nga. Thông tin này được tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin hôm 27 tháng 9, trích dẫn các nguồn tin từ Washington và Kyiv.

Trong một cuộc thảo luận bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, nhà lãnh đạo Ukraine đã yêu cầu được cung cấp thêm các hệ thống vũ khí tầm xa, bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk với tầm bắn lên tới 1.500 km, cũng như được phép sử dụng chúng.

Tổng thống Donald Trump không bác bỏ ý tưởng này nhưng chưa đưa ra cam kết cụ thể, chỉ lưu ý rằng "chúng tôi sẽ hợp tác".

Tên lửa đạn đạo chiến thuật PrSM là vũ khí rất khó đối phó dành cho phòng không Nga.

Tờ WSJ làm rõ rằng chính quyền Washington đang xem xét không chỉ tên lửa Tomahawk mà còn cả các lựa chọn khác, chẳng hạn như tên lửa đạn đạo ATACMS với tầm bắn 300 km trong phiên bản Block 1A.

Bên cạnh đó là tên lửa hành trình JASSM (tầm bắn 370 - 1.000 km) cho máy bay F-16, và tên lửa PrSM tiên tiến (tầm bắn hơn 500 km) cho bệ phóng HIMARS. Việc chuyển giao loại tên lửa này trên quy mô lớn là không thể, vì Hoa Kỳ chỉ mới bắt đầu tiếp nhận chúng vào năm 2023.

Nếu việc chuyển giao diễn ra, nhiều khả năng chúng sẽ được sắp xếp thông qua các đối tác châu Âu, bề ngoài là hợp đồng mua vũ khí giữa EU với Washington, trong khi ông Trump sẽ giữ khoảng cách với quyết định này.

Tuần tới, một phái đoàn Ukraine sẽ đến Washington để hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và cấp phó của ông - Elbridge Colby, những người trước đây đã chặn các yêu cầu như vậy.

Theo Wall Street Journal