Không chỉ phục vụ cô dâu, thương hiệu váy cưới số 1 Ukraine còn đáp ứng nhu cầu quân đội

Vốn được biết đến với những mẫu áo cưới sang trọng tại Ukraine, thương hiệu thời trang Milla Nova hiện đang chuyển sang sản xuất đồ dùng cho quân đội, khi Nga tiếp tục chiến dịch quân sự tại nước này.

Milla Nova chuyên cung cấp váy cưới cao cấp cho các cửa hàng tại 50 quốc gia bao gồm Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc. Nguồn: Mila Nova

Các nhân viên của hãng đang làm việc không ngưng nghỉ trong hai tuần qua để hoàn thành các đơn đặt hàng váy cưới trên khắp thế giới; đồng thời may thêm những sản phẩm đáp ứng nhu cầu của quân đội Ukraine.

"Ngoài việc khiến cho các cô dâu trên toàn cầu cảm thấy hạnh phúc trong ngày trọng đại nhất cuộc đời, chúng tôi cũng tập trung vào việc hỗ trợ cho tuyến đầu", Giám đốc điều hành Mila Nova Ulyana Kyrychuk cho biết.

Các bức ảnh từ Milla Nova được chia sẻ với hãng tin CNN cho thấy các nữ nhân công đang đan lưới quân sự, những người thợ may đang may áo khoác ngụy trang cho binh lính.

Phối hợp với mạng lưới các nhà cung cấp, doanh nghiệp này đã nhanh chóng tìm được nguồn nguyên liệu cần thiết cho hoạt động sản xuất các mặt hàng quân dụng. Bà Kyrychuk nói với phóng viên CNN rằng, họ đã hoàn thành 1.500 sản phẩm.



Những người thợ đang may lưới quân sự và áo khoác nguy trang cho binh lính Ukraina. Nguồn: Mila Nova

Mila Nova đã hoàn thành 1500 sản phẩm. Nguồn: Mila Nova

Bà Kyrychuk cho biết, một loạt kế hoạch đã được chuẩn bị trước cuộc tấn công của quân đội Nga và tập trung vào việc hỗ trợ các nhân viên.

Theo CNN, bên cạnh nhiệm vụ thông thường mỗi ngày, nhiều nhân viên tại Mila Nova đang di chuyển những quãng đường dài từ trụ sở chính của công ty ở Lviv (miền tây Ukraine) đến các nhà máy và làm việc ngoài giờ để may quần áo hỗ trợ binh lính ở tuyến đầu.

Bà Kyrychuk xác nhận, tất cả nhân viên đã được trả lương tháng 2 và đội ngũ quản lý đang làm việc "suốt ngày đêm để duy trì hoạt động kinh doanh và trả lương cho nhân viên".



"Mục tiêu chính của tôi với tư cách giám đốc điều hành doanh nghiệp là bảo vệ mọi người và đảm bảo tương lai cho họ", bà Kyrychuk nói và bổ sung thêm, doanh nghiệp này sẵn sàng tiếp nhận những nhân viên mới là người tị nạn từ miền đông Ukraine.



Nhân viên tại Mila Nova đang làm thêm giờ để may quần áo cho binh lính, bên cạnh công việc hàng ngày. Nguồn: Mila Nova

Milla Nova hiện đang có 600 công nhân. Những người làm việc tại trụ sở ở Lviv có cơ hội di chuyển tới nước láng giềng Ba Lan - nơi đã lập nên một xưởng may tạm ở Warsaw sau khi Nga tấn công Ukraine. Cho đến nay, 70 nhân viên đã được sơ tán đến thủ đô của Ba Lan.

Khoảng 450 nhân viên vẫn ở lại Lviv, trong khi những người khác đã lên kế hoạch di tản về vùng nông thôn hoặc rời khỏi Ukraina.

Với 98% lực lượng lao động là phụ nữ, trong đó có rất nhiều bà mẹ còn con nhỏ, việc doanh nghiệp thay đổi địa điểm làm việc kéo theo rất nhiều trẻ em đi cùng.



Nhân viên của Mila Nova đang tạo mẫu váy lấy cảm hứng từ quốc kỳ Ukraina tại xưởng may tạm ở thủ đô Warsaw (Ba Lan). Nguồn: Mila Nova

Mẫu váy lấy cảm hứng từ quốc kỳ Ukraina của Mila Nova. Nguồn: Mila Nova

Những người thợ may của Mila Nova ở Ba Lan đã tạo nên những chiếc váy phiên bản đặc biệt theo chủ đề quốc kỳ Ukraine với hai tông màu chủ đạo: vàng và xanh lam. Một số người con của các nữ thợ may cũng đã tham gia vào quá trình may như một cách thể hiện tinh thần yêu nước.

Bà Kyrychuk cho biết, họ sẽ rao bán những chiếc váy này bằng tiền kĩ thuật số NFT để gây quỹ từ thiện cho quê hương Ukraine. Bà hy vọng, họ sẽ có thể chuyển hoạt động từ phục vụ nhu cầu quân đội sang việc xây dựng lại các thành phố bị phá hủy.

Bà Kyrychuk cho biết, bà cảm thấy rất tự hào về nhân viên của mình và "sự cống hiến và lòng trung thành đáng kinh ngạc của họ" đã làm nổi bật vai trò quan trọng của những người phụ nữ trong chiến tranh.



