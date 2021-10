Không chỉ là một hacker, Nhâm Hoàng Khang từng bẻ khóa nhiều iPhone

Là người có tiếng trong giới làm phần mềm trên các dòng iPhone

Nhâm Hoàng Khang sống và làm việc tại TP.HCM. Năm 2018, được biết đến là một lập trình viên, người đứng sau các ứng dụng dành cho người dùng iPhone

Cụ thể, Nhâm Hoàng Khang là người đưa eSIM vào iPhone lock, biến máy khóa mạng thành model quốc tế. Đồng thời, người này còn là quản trị viên của một cộng đồng người dùng iPhone khóa mạng lớn. Nhóm này thường chia sẻ các thủ thuật gian lận gói cước bằng cách mở khóa iPhone.

Hacker Nhâm Hoàng Khang.

Chia sẻ với Zing, một kỹ thuật viên điện thoại ngụ tại TP.HCM cho biết Nhâm Hoàng Khang là một người có tiếng trong giới làm phần mềm trên các dòng iPhone.

"Ông Khang là người làm ra phần mềm mBybass, dùng để bẻ khóa các máy iPhone 'dính' iCloud. Công cụ của Nhâm Hoàng Khang có thể giúp mở khóa thiết bị mà vẫn có thể nghe gọi, nhắn tin", kỹ thuật viên điện thoại này cho biết.

Ngoài ra, Nhâm Hoàng Khang còn là một hacker. Gần đây, người này gây chú ý sau những lùm xùm trên mạng xã hội, Nhâm Hoàng Khang xâm nhập dữ liệu cá nhân liên quan đến vụ việc sao kê của các cá nhân, tổ chức từ thiện.



Nhâm Hoàng Khang lợi dụng sơ hở bảo mật để trộm cắp thông tin

Chiều 4/10, trao đổi với PV Báo CAND, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nhâm Hoàng Khang (SN 1987, ngụ quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.



Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự nhận được đơn tố cáo Nhâm Hoàng Khang đã có hành vi đột nhập vào trang web liên quan sai phạm hoạt động cờ bạc. Với trình độ IT cao, đối tượng đã đột nhập, nắm các dữ liệu, bằng chứng của trang web rồi quay sang đe dọa sẽ tố cáo các sai phạm đến cơ quan chức năng. Khang buộc chủ nhân trang web sai phạm nói trên phải chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản cho mình. Sau nhiều lần bàn bạc, Khang đồng ý nhận 400 triệu đồng và tiền đã được chuyển.

Hacker Nhâm Hoàng Khang lúc bị bắt. Ảnh: Doanh nghiệp VN

Từ đơn tố cáo tội phạm, tháng 7/2021, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác minh, làm rõ nội dung.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã phát hiện Khang có hành vi đe dọa, cưỡng đoạt 400 triệu đồng của nạn nhân, nên khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam. Ngoài ra, cơ quan Công an đang làm rõ các hành vi khác có liên quan đến đối tượng Khang.

Cục Cảnh sát hình sự cho biết thêm, lợi dụng sơ hở trong việc bảo quản, lưu giữ dữ liệu bảo mật thông tin của tổ chức, cá nhân, Khang đã đột nhập lấy trộm thông tin.